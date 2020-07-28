六月份增速加快二季度由降转升 工业企业利润状况持续改善

图为7月27日，工人在江苏省连云港市海州区一家水表公司的生产线上对产品进行质检。

耿玉和摄（新华社发）

国家统计局7月27日发布的数据显示，6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点。

“今年上半年，工业企业利润状况持续改善，增速呈现‘前低后高、由降转升’走势。”国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%，降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。分季度看，二季度工业企业利润同比增长4.8%，一季度为下降36.7%，尤其是5、6月份，利润分别增长6.0%和11.5%，增速逐月加快。

朱虹指出，6月份工业企业利润增速继续加快，主要原因是工业生产和销售增长加快、工业品价格降幅收窄、单位成本下降以及钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润改善明显。

从二季度数据来看，绝大多数行业利润增速回暖。根据统计局数据，二季度，41个工业大类行业中，37个行业利润增速比一季度加快（或降幅收窄、由负转正），其中25个行业利润实现增长。

装备制造业、高技术制造业利润显著改善。二季度，装备制造业利润同比增长31.8%，一季度为下降46.7%，为回升幅度最大的行业板块。其中，环保标准切换、基建项目加快推进带动汽车、专用设备行业明显回升，二季度汽车、专用设备行业利润分别增长26.0%、63.5%，而一季度分别下降80.2%、34.7%。二季度，高技术制造业利润增长34.6%，为增速最高的行业板块，而一季度为下降17.1%。其中，受订单转移到国内以及内需增加影响，电子行业二季度利润增长47.6%，而一季度为下降12.0%。

消费品制造业利润增速有所恢复。二季度，消费品制造业利润同比增长10.1%，一季度为下降13.6%。其中，食品制造、纺织行业回升较为明显，二季度利润分别增长36.8%、19.0%，而一季度分别下降27.4%、38.8%。

原材料制造业利润降幅明显收窄。二季度，受基建项目加快推进、主要大宗原燃材料产品价格回升等因素影响，原材料制造业利润同比下降17.9%，降幅比一季度大幅收窄45.0个百分点。其中，受成品油价格回升、原材料为低价库存原油双向影响，石油加工行业二季度实现利润104.5亿元，而一季度为全行业亏损247.0亿元。此外，建材行业二季度利润增长6.5%，一季度为下降34.0%；化工、钢铁行业二季度利润分别下降13.5%、34.1%，降幅比一季度分别收窄43.0、21.6个百分点。

朱虹认为，尽管二季度工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难，上半年累计工业企业利润同比仍下降12.8%，且利润增长结构也有待进一步优化。当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。“下阶段，要继续积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，不断巩固工业经济回升向好势头。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)