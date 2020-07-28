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上半年工业利润增速回暖 经济结构调整加快

陶凤

2020年07月28日07:33  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 陶凤 实习记者 余晓宇）7月27日，国家统计局官网发布消息称，1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%，降幅比1-5月收窄6.5个百分点。

　　6月规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月加快5.5个百分点。

　　财信研究院副院长伍超明在接受北京商报记者采访时表示，工业企业“量、价、成本”均改善，6月工业生产销售加快、产品价格回升、企业成本改善，均对工业利润回升起到了助推作用。

　　一是受益大宗商品价格回升和国内建材产品价格上涨影响，6月PPI环比止降转涨，上涨0.4%，同比降幅收窄至3%；二是国内基建等投资回升，引领企业产销加快，6月工业增加值增速4.8%，环比增长0.4%，营业收入增速同比增长4.2%，较上月加快2.8%；三是受益石油等原材料价格整体仍低于去年同期，叠加减税降费扶持政策效果显现，企业成本压力继续缓解，如6月工业企业营收与营业成本增速差回升，每百元营业收入中的成本继续下降等。

　　据国家统计局初步测算，6月工业品价格变动影响全部规模以上工业企业利润增速比5月回升5.3个百分点。伍超明强调，工业品价格回升“贡献了全部增幅的90%以上，毫无疑问是本月工业利润大幅改善的主因”。

　　国家统计局分析，今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。绝大多数行业利润增速回暖，装备制造业、高技术制造业利润显著改善，消费品制造业利润增速有所恢复，原材料制造业利润降幅明显收窄。

　　在41个工业大类行业中，9个行业利润总额同比增加，1个行业持平，31个行业减少。在主要行业的利润情况中，计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长27.2%，专用设备制造业增长20.7%，农副食品加工业增长14.8%，石油和天然气开采业下降72.6%，黑色金属冶炼和压延加工业下降40.3%，化学原料和化学制品制造业下降32.2%，煤炭开采和洗选业下降31.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降29.4%，汽车制造业下降20.7%，电力、热力生产和供应业下降9.5%，非金属矿物制品业下降8.7%，电气机械和器材制造业下降6.4%，纺织业下降5.6%，通用设备制造业下降1.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

　　“传统制造业需要的用工成本比较多，用人比较集中，从这个角度来说因为疫情生产会遇到一定的问题。”中国人民大学助理教授王鹏认为，传统制造业，比如工矿行业，可能相对来说收入和盈利受疫情影响比较大，而食品加工业由于和日常生活相关，恢复生产的速度较快，所以能更快地扭亏为盈。

　　据工信部数据，上半年新产业新业态显露生机，高技术制造业增加值增长4.5%，高于规模以上工业增速5.8个百分点。伍超明补充，“从利润增长结构看，1-6月高技术制造业累计利润增速为10%，高于同期整体工业22.8个百分点，我国经济结构调整持续加快”。

　　王鹏对北京商报记者表示，今年工业发展总体来说持续向好，但是也有下行压力存在。“数据反映，今年由于受疫情和整体经济形势下行压力影响，全国各行业整体的收入盈利情况都是处于一个历史低点。但危中有机的是，1月到今年上半年的总体趋势是向好的。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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