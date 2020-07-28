“新经济”掀起新浪潮 中国企业500强谁主沉浮

原标题：中国企业500强，谁主沉浮

总营收超50万亿元、净利润超4万亿元……7月27日，2020年《财富》中国500强榜单出炉。今年500家上榜的中国上市公司净利润较去年增长超16%。不过，上榜企业并非全部盈利。其中，拼多多等15家上市公司处于亏损状态。业内人士认为，占据500强主要位置的依然是金融、能源、基建、地产、汽车等传统产业，而伴随“新基建”的发展，新兴企业将会掀起新的时代潮流。

前三格局未变

7月27日，财富中文网发布了2020年《财富》中国500强排行榜。榜单覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司，考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。

今年，500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%。2019年中国GDP突破99万亿元，这意味着，500强的收入总和超过了当年GDP的一半。

在不断更新的《财富》中国500强中，2020年榜单前三的格局并未改变，依旧被中石化、中石油和中国建筑牢牢占据。中国平安位列第四，继续蝉联非国有企业第一位。

盈利能力方面，与去年情况相同，最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外，仍是阿里巴巴、中国移动和腾讯。这10家公司在2019年的总利润约为1.7万亿元，接近全部上榜公司利润总和的40%。

事实上，排名前列的各家国企，不仅营收规模巨大，也是纳税大户。中石化相关负责人告诉北京商报记者，作为2020年《财富》中国500强榜单排名第一的企业，中石化每年税费贡献一般都超过3000亿元。中国联通相关负责人提供给记者的一则报告披露，中国联通2019年纳税44.9亿元。但截至记者发稿，中国电信相关负责人对此并未予以回复。

经济学家宋清辉认为，此次上榜企业具有规模大、效益高等一系列共性。中石化、中石油和中国建筑依旧占据着前三，意味着传统行业依然有着超强的盈利能力。

值得一提的是，在此次榜单中也有诸多“新面孔”。榜单显示，今年共有39家新上榜和重新上榜企业。其中，拼多多首次上榜，2019年总收入为301亿元，排名第321位。“非洲智能手机之王”深圳传音也是本次新晋上榜公司之一。互联网新上榜公司有以游戏直播为主营业务的欢聚集团，其2019年营收约为256亿元，名列榜单第359位。

不过，在2020年《财富》中国500强中，上榜的互联网科技公司只有13家，占比为2.6%。而华为、蚂蚁集团、字节跳动等巨头因目前还不是上市公司，因而暂未上榜。

15家企业亏损807亿

2020年《财富》中国500强中，共计有15家上市企业2019年未能盈利，亏损总额约807亿元。居亏损榜首位的是青海盐湖，亏损额超过458亿元；位居第二位的爱奇艺亏损额达到103亿元；拼多多2019年亏损额超过69亿元，位居亏损榜第三位。

除自身经营因素外，15家企业的亏损原因不尽相同。作为重工业的重要组成部分，汽车、能源行业上榜企业的亏损与行业整体不景气或政策调整不无关系。

作为亏损最严重的500强企业，青海盐湖主营业务钾肥板块面临着需求疲弱的问题。根据中国海关数据，2019年中国进口钾肥总量同比增长约22%。然而，由于人民币汇率变化和非洲猪瘟导致的种植面积减少，国内需求受到了负面影响。2019年底，港口库存达到了320万吨，导致新的钾肥供应合同签订被推迟。

不仅是钾肥行业，五矿资源所属的有色金属行业，2019年效益也延续下滑走势，其中铜、铝、铅、锌现货均价分别同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。长安汽车所属的汽车行业也一直低迷，2019年国内汽车产销分别同比下降7.5%和8.2%，产销降幅比上年分别扩大3.3个百分点和5.4个百分点。

以保利协鑫为代表的光伏企业，目前面临着补贴持续退坡的成本压力。2018年5月，国家发改委、能源局、财政部联合发布通知提出，暂不下发普通电站指标、项目规模限制在10GW以内以及上网电价补贴每千瓦时降低0.05元。

不同于能源、汽车行业，互联网企业的亏损与商业模式密切相关。作为一家从事互联网电子商务业务的企业，拼多多通过巨额补贴来吸引用户，以此迅速扩张。财报显示，自2018年一季度以来，拼多多的运营利润持续处于亏损状态。2020年一季度拼多多营收为65.4亿元，而销售费用却高达73亿元，销售费用主要包括广告推广和优惠券支出。

此外，还有一些零售企业亏损背后是自身转型进程的不顺。近年来，国美也在加强线上线下融合发展，但相较于苏宁、京东等竞争对手，成效并不明显。财报显示,2019年国美总收入的83.5%来自1308家可比较门店，线下门店依然是其收入的大头，而这部分收入同比下降4.45%。宋清辉表示，国美没有突破商业模式困局，最终导致巨额亏损。

“新经济”掀起新浪潮

尽管今年榜单中国企业的重要地位仍不言而喻，但不少民营企业也在快速进步。其中京东、阿里巴巴、小米集团、卓尔智联的排位均有提升，京东排名上升4位至第13位，阿里巴巴上升6位至第18位。

中国人民大学助理教授王鹏对北京商报记者表示，在榜单排名靠前的企业中，民营企业的数量逐步增加，尤其是部分这种高新技术企业、独角兽企业、瞪羚企业都在逐步进入榜单，这反映出中国整体的创新环境、创业发展环境都是在稳步向好。

7月15日，国家发改委等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，把支持线上线下融合的新业态新模式作为经济转型和促进改革创新的重要突破口。随着《意见》的发布，电商直播、互联网医疗等新业态新模式迎来发展新机遇。

艾媒咨询的数据显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元。预计今年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9000亿元。作为最热门的新兴商业模式之一，直播电商在疫情期间不断获得新的发展。

目前，京东、阿里巴巴、拼多多已在电商直播领域展开激烈竞争。“目前，大数据、人工智能、以互联网为代表的新兴信息技术产业的服务内容越来越丰富，相关企业的盈利能力、财富情况越来越好。中国的互联网产业正越来越跟社会生活、政府治理相融合，并迸发出更多商业模式的创新，这已成为中国经济发展的新趋势。”王鹏说。

新增榜单里还多了一家物流企业——韵达股份。韵达凭借2019年344亿元的营收排在了284位。在入围的物流企业里，除了圆通速递从去年的306位滑落到310位外，顺丰控股 、百世集团、德邦股份、申通快递和中通快递的排名均小有进步。

除了一些代表新业态新模式的企业排名提升，一些涉足“新基建”的企业也进步明显。其中，北汽新能源母公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司去年排名494位，今年排位386位，提升幅度达108位。

今年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快新型基础设施建设进度。新型基础设施建设覆盖七大领域，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

“科技创新驱动‘新基建’是未来发展方向，将来应该会有更多涉足‘新基建’领域的企业入选中国500强企业榜单。”宋清辉表示。

需要注意的是，虽然“新基建”方兴未艾，但“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。此次榜单中“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达到8.6万亿元，同比增长17.7%，相关行业仍是经济稳定增长的重要支柱之一。

(责编：李都也(实习生)、李栋)