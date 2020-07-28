酒店涨价民宿促销 住宿业趁暑期“回血”

在跨省游恢复近两周后，旅游住宿板块也开始趁暑期加快复苏。7月27日，北京商报记者从多家酒店集团了解到，近期不少热门旅游目的地的酒店入住率大幅提升，其中三亚部分酒店入住率超过90%，价格环比上月也出现了大幅增长，部分酒店的价格涨幅甚至超过50%。就在酒店业量价齐涨的同时，民宿业也开始吸引客源，打出了“随心住”的牌。在业内人士看来，在旅游出行需求大幅增长的暑期， 酒店、民宿板块也迎来了快速“回血”时刻。

多地酒店量价齐升

携程提供的数据显示，7月21日-30日期间，入住酒店间夜量环比6月21日-30日期间大幅增长，其中，重庆地区酒店间夜量增长41%，此外，西安、杭州、上海、云南、广西地区酒店间夜量分别增长87%、45%、72%、 66%、74%，而热门目的地三亚的涨幅超过1倍，为105%。

“暑期的来临确实拉动了旗下酒店的预订量。”洲际酒店集团相关负责人表示，尤其是海南、云南、四川这些传统度假热门目的地的酒店，暑期入住率显著上升，另外一些城市周边的度假型酒店也很受欢迎。

除了洲际酒店之外，本土酒店集团旗下酒店的入住率也明显上涨。7月14日至今，华住旗下酒店平均入住率达到80%，其中上海、西安、杭州、成都等热门城市平均入住率已超过85%。

北京商报记者还了解到，像三亚地区的一些热门酒店，7月以来入住率更是几乎爆满。ClubMed中国区方面相关负责人表示，7月1日-15日期间，三亚ClubMed度假村实际入住率已达90%；而三亚亚龙湾红树林度假酒店方面也透露，酒店近期也已基本满房。有业内人士预计，接下来的8月，酒店入住率将进一步提升。

伴随着酒店入住率的上涨，价格也水涨船高。北京商报记者从携程网查询到，像三亚亚特兰蒂斯酒店，6月的价格基本在每晚3000元以内，而如今，该酒店的海景大床房价格已经上涨至3500元一晚，三亚亚龙湾红树林度假酒店的豪华海景房则从之前的不足千元一晚的价格涨至1400元一晚，三亚艾迪逊酒店也由之前的2200元上涨至2500元一晚甚至更高。

除了热门旅游目的地三亚，北京、成都、上海等城市酒店房价也均有所提升。以北京为例，不少京郊度假酒店周末房价上涨几百元不等。

北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏表示，酒店价格与市场预订情况密切相关，一般酒店预订房间量达到一定程度后，价格便有所回升。对于度假型酒店来说，暑期将是一个客流旺季。

民宿促销抢客源

在酒店行业率先复苏之后，民宿平台也“坐不住”了，趁机搞起了营销。7月27日，途家宣布推出“周末随心住”活动，用户只需花299元即可购买房源大礼包，内包含4张面值200元的房源优惠券，且周末可预订国内所有民宿房型，显然，这是民宿平台在暑期打的“促销牌”。

据途家方面介绍，“周末随心住”活动从7月27日起开售，每天10点和16点开始限量开抢，用户可通过途家民宿App、小程序等参与产品抢购。用户抢到“随心住”礼包后，对应的兑换券将发放到个人账户中，届时可预订入住时间为2020年8月1日-10月31日期间，周五、周六、周日的民宿，200元以内房源通兑，200元以上房源可补差价，全国范围内任意一家民宿均可使用。此外，途家还提示，如果预订两晚都想使用优惠，用户还可以分别下两个订单，每个订单均可使用一张优惠券。

途家方面表示，目前，随着国内大部分地区疫情防控形势好转，各地跨省游开放，暑期旅游市场也急速升温，而“周末随心住”希望可以吸引到更多人来关注民宿。

实际上，为了拉动旅游消费，不少航空公司和OTA都加入了“随心飞”机票产品的促销战中。此前，包括东航、华夏航空、海航都曾推出过“随心飞”产品，而东航作为“第一个吃螃蟹”的航司，率先推出了定价3322元的“周末随心飞”产品，随后，春秋航空也推出了“想飞就飞”纪念礼包。7月15日，OTA飞猪也宣布推出机票“任性飞”促销产品，甚至“只需66元即可飞全国，并且不限航司、不限航线、不限出行时间”。一波又一波的低价促销也引来了不少游客的关注。在业内人士看来，此举也是民宿平台利用低价促销争取客源的一种手段。

值得注意的是，部分地区的民宿也出现了回暖的势头。以京郊为例，暑期部分民宿的订单量和价格都出现了激增的情况。根据北京市文旅局最新统计数据显示，京郊乡村旅游经营单位（户）逐步复工复产，目前复工率达67%。同时，市民出游热情高涨，部分精品民宿酒店在周末一房难求。

民宿平台途家发布的数据显示，7月以来，乡村民宿的需求量大幅增加。在北京，怀柔、密云、平谷、昌平等郊区民宿的预订量同比去年同期甚至还有所上升。其中平谷和密云的民宿预订量同比增长超过100%，延庆地区的民宿交易量也已恢复到去年同期90%的水平。目前京郊游民宿预订超过55%的订单集中在8月。

放眼国内的一些热门景区，也出现了订单量大增的情况。以黄山为例，在该景区发布对境内所有18周岁以下游客实行免门票政策后，黄山区域的民宿订单量较前一天增长超过50%。

暑期市场加速回暖

无论是酒店的量价齐升还是民宿的奋力追赶，都可以看出，旅游市场正在加速回暖。在北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏看来，酒店价格与市场预订情况密切相关，一般酒店预订房间量达到一定程度后，价格便有所回升。对于度假型酒店来说，暑期将是一个客流旺季。

华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱表示，暑期是旅游旺季，自然每个旅游商家都不愿意错过这个“回血”时机，在文旅部宣布跨省游恢复后，旅游出行需求大幅增长，而人们出于对卫生和安全的考虑，不少游客会优先考虑酒店，在此情况下，民宿平台也希望获得更多的客源。从目前旅游商家的举措看，民宿也希望通过低价来吸引游客，毕竟今年受疫情影响，民宿行业经历了好几个月的低迷期。接下来，品质化的住宿产品会受到青睐。

资深旅游专家王兴斌还表示，由于全球疫情影响，出境游暂时不能开放，而跨省游也吸纳了一部分原来出境游的客群，其实国内旅游服务商也可以针对这部分客群做一些调整，开发一些高端旅游度假产品，进一步提升国内游产品的服务品质。

(责编：李都也(实习生)、李栋)