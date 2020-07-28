刷新纪录 “疯狂黄金”能否冲上2000美元

北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限）黄金暴涨劲头锐不可当，时隔九年创下历史新高。7月27日，伦敦现货黄金涨势凌厉，从低点1899.92美元/盎司直线飙升，一度冲高至1944.68美元/盎司，突破了2011年9月6日创造的每盎司1921.15美元的历史高点。纽约黄金期货价格也涨势惊人，最高触及1938美元/盎司，刷新了历史新高。分析人士指出，在对全球经济前景担忧以及地缘政治冲突加剧的背景下，金价将保持震荡上行的格局。

在盘中触及历史新高后，现货黄金和黄金期货小幅回落。截至17时，伦敦金报价1938.26美元/盎司，涨幅为1.91%；纽约黄金报价1935.38美元/盎司，上涨2%。而单看7月27日的变动，伦敦金和纽约黄金都取得了超30美元的上涨。

在国际金价的助力下，国内黄金价格也联袂上涨，现货黄金和黄金期货双双冲破420元/克关口。截至7月27日收盘，上海黄金交易所现货黄金Au99.99收报426.85元/克，涨幅达到2.13%。黄金期货方面，主力合约Au2012盘中一度升至435元/克，创上市以来新高，最终收于430.06元/克。

今年以来，黄金价格走势可谓跌宕起伏。在疫情引发的避险情绪推升下，伦敦金在3月9日升破1700美元；不过，随着海外疫情蔓延，全球市场陷入恐慌，金价又快速下跌至1451美元/盎司。之后，多国采取了宽松的货币政策，金价又蓄力上升，自3月下旬重回上扬格局，攻破数道整数关口。

进入7月，金价持续攀升，连续突破了1800美元和1900美元两个重要关口，并在27日创出新高。从7月17日以来，国际金价已连续7日上涨，短短7个交易日，伦敦金已取得了超过120美元的上涨。据Wind数据统计，从年初至今，伦敦金已经累计上涨了25%，纽约黄金的涨幅也约25%。

分析人士指出，金价的走高，与疫情下市场和投资者对经济前景的担忧相关。厦门黄金投资有限公司市场部副总经理张文斌表示，一方面，美国疫情持续加剧和其经济前景引发市场担忧，美国可能开启新一轮财政刺激政策，引发通胀预期的抬升，很多资金涌入黄金市场。另一方面，多个国家的疫情还没有得到有效控制，很多投资者担忧疫情二次暴发，避险情绪升温也导致金价上涨。

牵动金价上涨行情的还有美元的疲软表现。北京金阳矿业首席分析师蒋舒认为，金价上涨的持续性因素没有改变，在美国疫情依然严重背景下，美联储货币政策宽松不变，而近日猛涨的直接原因则在于美元的持续破位下跌。从日K线图来看，美元指数从7月以来就几乎一路走低，已从7月1日的97.6附近跌破94，截至7月27日17时报93.9916。

从历史行情来看，国际金价站上1900美元的时间屈指可数。除了近日外，伦敦金仅在2011年8月和9月的3个交易日突破1900美元关口。不过，考虑到对全球经济状况的持续担忧以及地缘政治冲突加剧，多位分析人士认为，金价未来还将保持震荡上扬的格局，投资者需要关注2000美元/盎司的心理关口。

对于金价后续走势，有分析人士认为会出现短期回调，但多数观点对金价中长期均为看好预期。中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，金价突破前期历史高点1920美元/盎司以后，会有大量的获利盘出现，导致短期技术性的调整。但是，从中长期来看，金价突破历史高位也打开了黄金上升的空间，下一步挑战2000美元/盎司甚至更高的价格，是一个大概率事件。

中国黄金集团首席经济学家万喆认为，目前来看，金价上涨的支撑因素短期内不会消失。比如，欧盟达成了7500亿欧元的复苏基金，美国也将启动一个万亿以上的救助方案，在这种状况下，通货膨胀或者货币放水将是未来的主要趋势，将对黄金价格上涨形成支撑。所以金价未来仍将保持高位，但是并不会呈现一直上涨的格局，也会出现阶段性的调整。

张文斌则认为，在突破前期历史关口后，市场的情绪会得到释放，金价可能会由于惯性因素出现进一步走高的情况，不过短期攻破2000美元关口的几率不大，除非基本面出现重大利好。但是从长期来看，金价突破2000美元/盎司只是时间问题。

另一个将对金价造成影响的短期因素是即将召开的美联储会议。在新一轮刺激计划谈判进程缓慢、美元走势疲软等背景下，美联储议息会议将于7月28日-29日举行。在张文斌看来，如果如预期宽松，金价继续走高；如果保持现有政策，金价将保持高位震荡。

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乘风金价 黄金ETF增长率飙升

北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 李海媛）黄金市场涨势如虹，国内黄金主题ETF的增长率也随之飙升，包括易方达黄金ETF、博时黄金ETF、国泰黄金ETF、华安黄金ETF在内的国内黄金主题产品年内平均增长率为22.25%。与此同时，国内黄金ETF产品也持续扩容，年内已成立12只黄金ETF（份额分开计算，下同）。

截至7月24日，包括易方达黄金ETF、博时黄金ETF、国泰黄金ETF、华安黄金ETF在内的国内黄金主题产品年内增长率均超21%，平均增长率为22.25%。其中，易方达黄金ETF联接A年内增长率高达22.77%，位列国内黄金主题年内增长率第一名。

此外，黄金ETF本月的增长率也较上月同期有大幅提升，截至7月24日，国内黄金主题ETF平均增长率从上月同期的1.18%飙升至4.93%；同时，所有国内黄金主题ETF本月增长率都在4%以上，而上月同期增长率最高值仅为1.28%。

伴随着金价走高，国内黄金主题基金产品也迎来持续扩容。继工银、前海开源、华夏3家基金公司旗下黄金ETF于今年成立发行后，富国上海金ETF、广发上海金ETF等也于本月陆续成立。截至7月24日，7月共有6只国内黄金ETF成立，今年国内成立的黄金ETF数量合计共12只。此外，目前尚有建信上海金ETF联接、广发上海金ETF联接、中银上海金ETF联接等仍处于募集阶段。

由于新冠疫情的影响，投资者倾向于寻求以黄金为主的避险资产进行保值，在此背景下，国内黄金主题基金也不断发展。以华安基金旗下的华安黄金易ETF为例，据最新数据显示，该基金持有黄金规模突破26吨，市值超97亿元，成为亚洲最大规模场内黄金ETF，截至7月24日，该产品的年内净值增长率也达到22.18%。

前海开源首席经济学家杨德龙进一步指出，当前黄金价格已突破历史高点，后市上涨空间完全打开，将来突破2000美元/盎司的整数关口不会太久。同时，由于全球央行实行宽松货币政策带来的纸币贬值，以及全球经济陷入衰退后黄金避险价值凸显，从投资的角度来看，黄金ETF是一个不错的选择，其具有较好的流动性，另外也可以避免个股的风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)