日本西班牙疫情复燃 旅游业瑟瑟发抖

第一轮全球疫情的暴发还没彻底结束，第二轮疫情却又在几个国家有了卷土重来的架势。这边日本多地新增确诊病例创下解除紧急事态宣言后的新高，那边西班牙也因疫情的反弹而遭遇欧洲多国的入境限制，一时间，反弹的苗头让人心惊胆战。巧的是，疫情反弹的背后，日本和西班牙旅游业都岌岌可危，而更深层次的经济问题，也是全球各国如今的痛点。

管控再来

刚从欧洲疫情“震中”中脱身不久，西班牙又再次被拖入深渊，在一系列的旅行限制之后，西班牙政府急忙出面灭火。当地时间26日，西班牙外交部长阿兰查·冈萨雷斯·拉亚回应称：“西班牙很安全，西班牙人也很安全，来西班牙的游客也很安全。”

在这之前，西班牙已经有了再度被其他国家拉入“黑名单”的架势了。当地时间25日，英国政府宣布，从西班牙本土、加那利群岛和巴利阿里群岛返回英国的旅客都必须接受14天的隔离，该措施于当地时间26日0时起生效。英国外交大臣多米尼克·拉布强调，如果不采取这样的措施，那么英国可能面临第二波疫情暴发和再度封锁的危险。

在疫情面前吃过大亏的英国现在比任何国家都积极。拉布透露，他们24日收到西班牙的疫情数据，25日下午就进行了评估。英国的做法也有一定道理，美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间7月27日16时30分左右，西班牙累计确诊新冠肺炎病例超过27万。而在上周四和周五，西班牙单日新增病例均超过920人，是5月初解除全国封锁令以来的最高纪录，其中富裕的加泰罗尼亚地区疫情最为严重。

不能在疫情这个问题上冒险，这是欧洲多国心照不宣的事情。比如挪威从26日起对自西班牙入境的旅客实行为期10天的隔离观察。虽然德国政府尚未对来自西班牙的旅客采取限制措施，但也建议本国民众不要前往巴利阿里群岛、纳瓦拉、加泰罗尼亚和阿拉贡等地区。

值得注意的是，欧洲并不是唯一一个出现反弹态势的地区，在日本，情况同样不妙。东京都政府官员26日表示，当地疫情正呈现出家人间传播的倾向，且这一倾向正在增大。当天东京新增的239例确诊病例中，有60%的感染途径尚不明了。而自6月下旬以来，日本疫情已经出现明显反弹。

旅游冲击

反弹苗头已起，但世界可能经不起再一次的全面暂停了。当地时间27日，日本内阁官房长官菅义伟表示，目前不会再次发布紧急事态宣言。而在三天前，日本首相安倍晋三也表示，目前的状况下，还没有必要宣布进入紧急状态。

但现在摆在日本面前的已经不仅仅是是否暂停的问题了，而是如何在安全的前提下最大程度地恢复经济，可令外界意外的是，日本在这个节骨眼上，选择了逆势重启旅游项目。当地时间7月22日，日本政府启动旅游补贴项目“GoToTravel”，旨在鼓励本国民众国内游，提振消费情绪。

日本时事通讯社称，“GoToTravel”项目通过政府补贴的方式对日本国内旅游打折。旅行者住宿费的一半和全部单日旅行费享受政府补贴，单日往返可获得最高1万日元的补贴，多日游补贴上限为每人每晚2万日元。起初，日本全国都在补贴对象范围之内，但随着疫情持续扩大，东京被排除在此次活动之外。

虽然东京被排除在了鼓励旅游的地方之外，但仍旧有人担心，旅游计划是否会加剧日本的疫情。《朝日新闻》在23日的报道中称，“GoToTravel”项目虽然被期待为刺激旅游业复苏的催化剂，但新冠肺炎病毒仍在扩散。对于全国各地从事旅游业的人来说，这是一个带着不安和困惑的开始。

与日本类似，西班牙也正为旅游业头疼。冈萨雷斯在回应中便提到，西班牙政府将集中精力说服英国将本土以外的巴利阿里群岛和加那利群岛从隔离名单中排除，需要补充的是，这两地是西班牙受欢迎的旅游目的地。BBC指出，英国政府的这项决定将对西班牙航空业和旅游业造成严重打击。2019年英国游客占来访西班牙的外国游客总数的20%以上。

资深旅游专家王兴斌称，西班牙是世界著名的旅游大国，每年接待国际游客8000多万人次，其中90%是欧洲游客，是欧洲最重要的消夏旅游目的地，国际旅游收入达800亿欧元，居世界第二，旅游产业占GDP的14%，旅游就业占全国就业人口的16%，在此背景之下，疫情对西班牙的旅游业冲击可想而知。

“日本的旅游业也是一样，每年接待国际游客近3000万人次，年国际旅游收入350亿美元，旅游业收入占GDP的7%。日本想要推出旅游计划的想法是可以理解的，但这样的做法非常冒险，能否保证安全就是考验日本的最大问题。就目前看，在疫情的影响之下，整个世界的旅游业已经基本停滞了。”王兴斌补充称。

经济难题

在旅游业这个问题上，日本和西班牙有了交集，而在这个交集的背后，则是所有受疫情冲击的国家所焦灼的经济问题。2008年，日本观光厅正式成立，以观光立国为目标，努力完善旅游相关的各项设施。在原计划里，2020年本是个重要的节点，此前日本政府期望在这一年实现4000万访日游客的目标，助力日本实现2%以上的GDP增长，但随着奥运会的推迟、疫情的全球蔓延乃至日韩关系的恶化，这一目标变得越发不现实。

中国现代国际关系研究院研究员刘军红表示，旅游计划最主要的原因还是内需不足，希望旅游能够有所补充。虽然日本疫情出现反弹，但其形势还不是特别严重，而过去日本经济增长中所谓的入境消费对其经济新增的拉动效果又比较明显，在内部投资不行、消费基本恒定、个人支出总体又负增长的情况下，旅游计划实际上看中的就是增量的部分。

但就目前的情况看，日本此举或许并不是顶风冒险。刘军红进一步解释称，旅游计划也相当于一种弥补，疫情影响之下旅游业受冲击最大，这个行业本身也很艰难，所以需要给予其一定的补贴，要保持其存活的能力，使其不会死亡。从这个角度上看，日本政府的这一政策也是合理的，毕竟餐饮、旅游相关的企业也是就业的主要托盘，总体上看旅游是支持内需比较有力的一部分，也是解决就业的主要力量，政策的倾斜也理所当然。

对日本或者西班牙来说，旅游业明显被赋予了不同的含义。但对于全球各个经济体而言，困难却是相同的。不久前，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃还表示，在新冠疫情导致全球经济活动前所未有地下滑后，全球经济活动目前正在回升，但第二波疫情可能造成更多破坏。格奥尔基耶娃表示，控制疫情和减轻经济冲击行动的财政成本，推高了原本就已经很高的债务水准，但现在就开始撤掉必要的安全网还太早了。

而旅游业恰恰是这场全球蔓延的疫情中受到冲击最大的行业。日前联合国机构评估受疫情影响全球旅游业年内损失可能达3.3万亿美元，全球旅游业停滞近4个月，损失至少为1.2万亿美元，相当于全球GDP的1.5%。而旅游业支撑了全球1/10的就业人数。例如2018年全球旅游业带来了3.19亿个就业机会，占全球总就业量的10%。

为此，多国也在努力恢复受伤的旅游业，试图在飘摇的经济和随时有可能折返的疫情之间寻求一个平衡。比如新西兰政府制订国内旅游促销计划和南岛经济复苏计划，希望依靠本地人拉动旅游消费。新加坡旅游局、新加坡企业发展局和当地旅游开发公司日前联合宣布，斥资4500万新元推出“重新探索新加坡”活动，旨在提振当地旅游业，应对新冠疫情对旅游业的冲击。意大利等欧洲国家也主动制订新的旅游计划，分散游客目的地，防止新冠病毒传染。

(责编：李都也(实习生)、李栋)