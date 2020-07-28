声音主播、方言翻译等五大新奇岗位最受年轻人欢迎

原标题：数字经济搭起就业新舞台

今年，突发的新冠肺炎疫情没有淹没年轻人在数字经济就业新舞台上乘风破浪的身影。带货主播、知识博主、网课老师、闪送小哥……数字经济催生的多元化新岗位如今喜获“名分”。近期，国家发改委等13个部门联合发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》），鼓励发展“新个体经济”和“副业创新”，开辟消费和就业新空间。消息一出，引来不少年轻人欢呼雀跃：“是时候给自己发个offer（录取通知书）了！”

知识分享月入两三万

无需“朝九晚五”坐班，只要有一台电脑和互联网就可以随时随地办公，“90后”北京小伙儿羊迪很享受现在的工作状态。依靠在知乎等互联网平台上分享购房专业观点、付费咨询等，羊迪每月收入达到两三万元，甚至超过了他此前在企业就业的收入。

“我是大学时受同学影响开始接触知乎的,”羊迪回忆，“因为很喜欢上面的知识讨论氛围，自己经常会分享一些见解。”毕业后，羊迪到一家房地产企业就业，并在知乎上分享房地产方面的专业见解。其中，一篇关于买房最佳时机的文章收获了大量点赞。“那篇文章算是让我出圈了，此后开始有越来越多的人找我探讨房产方面观点，也有人来找我付费咨询。”羊迪说。羊迪在时下年轻人当中并非个例，数字经济催生了越来越多可供专职或兼职的灵活岗位，给了年轻人“乘风破浪”的舞台。疫情期间，由于公司业务迟迟未能恢复，北京小伙儿张硕临时变身闪送小哥。“一方面增加收入，另一方面是喜欢摩托车，挺享受这种骑行送货的状态。”张硕笑着说。

多平台扶持新个体经济

新个体经济不仅让更多年轻人跃跃欲试，多家数字经济平台也正加码扶持。

在知乎合伙人、首席技术官李大海看来：“智能化平台+新个体经济，是很有市场前景的新经济模式。”下一步，知乎将降低准入门槛；让更多的个体获得可观的收益、为新个体经济提供新示范。

字节跳动也利用旗下多个数字经济平台助力新个体经济发展。例如，针对平台上的个体教育内容创业者，今年6月，抖音、今日头条、西瓜视频宣布正式推出“学浪计划”，三方将投入百亿流量予以扶持，并为相关创作者提供运营培训、变现指导等一揽子服务。

近半年来，支付宝“数字招聘办事处”有超50万商家发布招聘岗位，光在青团社小程序里，就发布了2000多万个兼职岗位，数量是去年同期的3倍。这些岗位吸引了6500万人次的大学生投递简历，其中能够宅家赚钱、足不出户的岗位比例占到一半，平均日薪在200元以上。

据了解，目前电竞主播、声音主播、脑洞段子手、各地方言翻译、梦话剪辑师等5大新奇岗位最受年轻人欢迎，这些工作基本按日计薪，工作的时间节奏完全由自己把握。今年以来，通过支付宝选择这种就业方式的求职者增长了近7倍，“95后”到“00后”成主力。蚂蚁集团CEO胡晓明近日表示，在数字化时代，一个人就是一家公司已经成为现实，越来越多的个性化创业创新将出现。

新个体经济需多方保驾护航

国家统计局数据显示，今年上半年我国城镇新增就业减少173万人，疫情之下的就业仍面临不小压力。新个体经济正是在这样的背景下被提出，用于破解就业难题。

根据此次发布的《意见》，支持新个体经济和副业创新内容包括：支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业；支持基于知识传播、经验分享的创新平台；支持线上多样化社交、短视频平台有序发展，鼓励微创新、微应用、微产品、微电影等万众创新；引导“宅经济”合理发展，促进线上直播等服务新方式规范健康发展等。

新个体经济解决了许多人的就业、创业问题，但在发展过程中也存在诸多困难和问题，例如，现行社会保障制度与促进灵活就业发展的要求不相适应等。“作为网络平台上的内容创业者，需要自己缴纳社保，也没有公积金，这让不少人缺乏保障感。”一位自媒体创业者坦言。

对此，《意见》强调，要探索适应跨平台、多雇主间灵活就业的权益保障、社会保障等政策。探索完善与个人职业发展相适应的医疗、教育等行业多点执业新模式。

(责编：李都也(实习生)、李栋)