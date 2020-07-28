报告显示：上半年家电零售规模达3690亿元

本报讯（记者 孙杰）昨天，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》（简称《报告》）显示，上半年我国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%，作为市场日趋饱和的耐用品，家电消费受疫情冲击明显。疫情之下家电全行业拥抱直播带货，家电领域直播场次超百万场，达成交易额逾千亿元。
《报告》显示，随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地生效，厂家商家积极调整措施到位，市场销售明显好转，迅速复苏至去年同期水平。第二季度我国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增2.64%。互联网零售渠道对家电市场的快速复苏起到关键作用。《报告》显示，上半年我国线上家电产品零售额为1913亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%，家电成为继图书、3C电子产品后，又一个线上份额超过半壁江山的产品门类。
从产品看，上半年绝大多数家电品类出现不同程度的市场萎缩，遭遇“量额齐跌”，但消毒柜、末端净水设备、洗碗机、除螨仪等以除菌消毒为主打功能的产品销售增长明显。
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