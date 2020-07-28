多地调整公积金缴存基数 新一轮居民增收举措密集落地

临近7月末，新一轮居民增收举措密集落地。近段时间，从公积金缴存基数密集调整，到退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金上调方案渐次落地，从医保缴费基数调整，到提高大病保险保障水平，不少地方公积金和社保待遇等集中调整方案加快实施，成为今年居民增收的重要来源。

《经济参考报》记者获悉，今年以来，各地民生保障支出只增不减，居民收入水平稳步提升，下一步除了通过稳就业稳经济，确保工资收入和经营净收入持续回升外，转移净收入仍将保持力度。有关部门正加快步伐推进社保制度改革，扩大失业保险保障范围，养老金全国统筹和基金投资运营也有望取得更多突破。

进入7月以来，多地密集调整公积金缴存基数和缴存金额。不完全统计，目前已有超过60座城市发布了住房公积金缴存调整方案，且多地都选择上调2020年公积金缴存基数上限。比如，上海市住房公积金和补充住房公积金缴存基数上限为28017元，较上一年上调4521元。长沙最高缴存基数为24614元，上调1291元，月最高缴存额为5908元，比上年增长310元；月最低缴存额为170元，比上年增长12元。

其他社保待遇也将密集“落袋”。云南省日前印发《关于调整退休人员基本养老金的通知》，经调整后，云南省2020年退休人员基本养老金总体水平月人均增加167.70元，增幅5%，惠及全省180.84万退休人员。据记者初步统计，目前大部分省份养老金上调方案基本出齐，其中近20个省份明确将于7月底前把此次调整增加的基本养老金补发到退休人员手中。目前各地社保部门正在抓紧组织实施。

北京市人社局则于日前发布了2020年一揽子社保待遇集中调整方案，包括上调企业和机关事业单位退休人员养老金、城乡居民基础养老金和福利养老金、工伤保险定期待遇和失业保险金，预计将惠及近397万人。

不少地方还将稳步提高医保水平。自7月1日起，福建省2020年职工医保月缴费基数调整为上限17442元，下限3488.4元。此外，多地明确提高大病保险保障水平，其中，广西大病保险起付线降低并统一至广西居民人均可支配收入的50%，政策范围内报销比例由50%提高至60%，吉林省将自8月1日起，全面取消村卫生室普通门诊统筹起付标准，让更多参保患者及时享受到普通门诊统筹和“两病”门诊用药医保报销政策。

“今年以来，我国企业社保减费力度规模空前，但民生保障支出只增不减。不少地方综合上一年度职工月平均工资，提高公积金缴存基数上限，退休人员养老金和城乡居民养老金稳步上调。”中国社科院世界社保研究中心秘书长房连泉对《经济参考报》记者表示，居民社保待遇增长幅度并未因疫情影响而削减，在很大程度上也有助于保障居民稳定增收。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，今年企业和机关事业单位退休人员养老金上调幅度总体高于物价指数，城乡居民基础养老金正常调整机制也保证了基础养老金实际购买力的稳定。为应对疫情对就业的影响，各地还有针对性地放松失业保险待遇领取资格、提高失业保险金待遇、增加失业补助金。“在增加社保支出同时注重提高转移支付的精准度，进一步织密社保网和兜住民生底线。”张盈华说。（下转第三版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)