工业企业利润增速持续加快 二季度超九成行业回暖

国家统计局27日发布的数据显示，6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点。上半年工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势，二季度超九成行业利润增速回暖。

“6月份工业企业利润增速继续加快。”国家统计局工业司高级统计师朱虹分析称，工业生产和销售增长加快。6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点；工业企业营业收入同比增长4.2%，增速加快2.8个百分点。企业规模扩张带来盈利增加。

此外，工业品价格降幅收窄。6月份，工业生产者出厂价格指数、购进价格指数降幅比5月份分别收窄0.7和0.6个百分点，双双扭转了今年以来降幅持续扩大的趋势。单位成本也在下降。6月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.22元，为今年以来首次出现下降。

朱虹表示，受市场需求改善、工业品价格回暖、成本压力减缓、相关扶持政策效果显现等多重有利因素影响，钢铁、油气开采、石油加工等重点行业利润大幅改善。

国家统计局近日公布的数据显示，上半年全国居民人均可支配收入15666元，比上年同期名义增长2.4%；全国居民人均工资性收入9010元，增长2.5%；全国居民人均转移净收入2938元，增长8.2%。转移净收入中，人均养老金和离退休金增长9.3%，人均社会救济和补助增长13.2%，人均政策性生活补贴增长13.1%。

有关专家对我国居民持续增收前景普遍看好。“鉴于下半年宏观经济形势有望持续回暖，就业形势总体稳定，这将带动居民工资收入增速保持回升态势。此外，随着减税降费、普惠性金融等政策红利释放，个体经营户和小微企业经营性收入有望进一步好转。未来基金运营和盈利能力的提升也将在缓解基金支出压力的同时，助力提升居民社保待遇。”房连泉说。

“稳步提高社保待遇要保障基金结余的充足。”在张盈华看来，未来一方面要通过“积极参保，多缴多得”来提高待遇保障度，另一方面通过“拉低、限高、精准”以提高基金使用效率，例如加快推进基本养老保险全国统筹，支持鼓励城乡居民提高缴费档次，此外，将失业补助金制度化并按照国际惯例将失业保险金提高至最低工资水平之上等。

从人社部等相关部门近期部署来看，构建多层次可持续的社保体系仍是稳步提高社保待遇水平重要发力点，今年年底之前所有省份将实现养老保险基金省级统收统支。在此基础上，积极推进养老保险全国统筹，全面推开中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作，大力发展企业年金、职业年金、个人储蓄性养老保险和商业养老保险仍将提速扩围。

事实上，以养老保险为例，无论是养老保险统筹还是基金投资运营都在加快推进。人社部数据显示，截至6月底，已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支，22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9482亿元。今年基金中央调剂的比例提高到4%，调剂金规模达7400亿元，跨省调剂1700多亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)