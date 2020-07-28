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上半年百城房价同比上涨一成

2020年07月28日07:43  来源：经济参考报
 

　　今年上半年房地产市场面临各类冲击，市场相关指标纷纷降温。但是，房价降温空间有限，部分城市甚至出现过热现象。27日，易居房地产研究院公布的全国100个大中城市住宅价格报告显示，上半年，全国百城新建商品住宅成交均价为15595元/平方米，同比上涨10.9%。

　　从不同类型城市来看，上半年，北上广深4个一线城市新建商品住宅成交均价为46515元/平方米，同比上涨8.1%。32个二线城市新建商品住宅成交均价为15372元/平方米，同比上涨9.6%。总体上看，此类二线城市涨幅和2019年的水平总体相当。此外，受监测的64个三四线城市新建商品住宅成交均价为11984元/平方米，同比上涨9.7%。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进分析表示，上半年一线城市楼市交易好于预期，甚至出现了豪宅热、部分楼盘认筹热度较高等现象，这都客观上促使房价涨幅曲线有所抬升。

　　从二线城市来看，部分二线城市房价上涨幅度较大。尤其是一些出现“万人摇号”现象的城市，包括杭州、南京和成都等，数据显示上半年这三个城市房价同比涨幅分别为11%、10%和21%。

　　严跃进分析认为，从信贷政策角度看，当前要防范各类违规资金进入部分重点三四线城市，相关稳房价工作也依然需要坚持。

　　严跃进分析指出，上半年部分城市房价涨幅较大，原因在于：首先，今年各地预售证发放明显降低了要求，高端项目较多入市，客观上影响了成交结构。其次，今年以来在理财收益较低、股票价格波动较大等情况下，居民家庭的资金配置更加偏好房地产，进而容易带动房价上涨。

　　严跃进分析认为，二季度开始房价累计同比涨幅曲线开始下行，这也和房企积极降价促销去库存有关。“可以预计，下半年如果部分城市房价涨幅依然过大，那么地方政府调控政策收紧的概率也会加大，进而促进房价回归平稳健康的水平。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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