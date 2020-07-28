上半年百城房价同比上涨一成

今年上半年房地产市场面临各类冲击，市场相关指标纷纷降温。但是，房价降温空间有限，部分城市甚至出现过热现象。27日，易居房地产研究院公布的全国100个大中城市住宅价格报告显示，上半年，全国百城新建商品住宅成交均价为15595元/平方米，同比上涨10.9%。
从不同类型城市来看，上半年，北上广深4个一线城市新建商品住宅成交均价为46515元/平方米，同比上涨8.1%。32个二线城市新建商品住宅成交均价为15372元/平方米，同比上涨9.6%。总体上看，此类二线城市涨幅和2019年的水平总体相当。此外，受监测的64个三四线城市新建商品住宅成交均价为11984元/平方米，同比上涨9.7%。
易居研究院智库中心研究总监严跃进分析表示，上半年一线城市楼市交易好于预期，甚至出现了豪宅热、部分楼盘认筹热度较高等现象，这都客观上促使房价涨幅曲线有所抬升。
从二线城市来看，部分二线城市房价上涨幅度较大。尤其是一些出现“万人摇号”现象的城市，包括杭州、南京和成都等，数据显示上半年这三个城市房价同比涨幅分别为11%、10%和21%。
严跃进分析认为，从信贷政策角度看，当前要防范各类违规资金进入部分重点三四线城市，相关稳房价工作也依然需要坚持。
严跃进分析指出，上半年部分城市房价涨幅较大，原因在于：首先，今年各地预售证发放明显降低了要求，高端项目较多入市，客观上影响了成交结构。其次，今年以来在理财收益较低、股票价格波动较大等情况下，居民家庭的资金配置更加偏好房地产，进而容易带动房价上涨。
严跃进分析认为，二季度开始房价累计同比涨幅曲线开始下行，这也和房企积极降价促销去库存有关。“可以预计，下半年如果部分城市房价涨幅依然过大，那么地方政府调控政策收紧的概率也会加大，进而促进房价回归平稳健康的水平。”
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】