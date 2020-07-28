避险情绪助推金价刷新历史高点

7月27日，国际金价一举越过2011年1921.15美元/盎司的历史高点，再创新高。以人民币计价的国内黄金期货主力2012合约开盘422.40元，截至日间收盘，收报430.06元，上涨2.68%。
与之相对应的，则是美元指数近期持续回落，7月27日，美元指数跌破94关口，为2018年9月26日以来首次。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，美联储无限量供应流动性导致美元流动性泛滥，加上全球贸易活动萎缩对美元需求下滑及美股等资产估值处于历史高位，美元资产吸引力下降。
业内人士指出，地缘紧张局势升级、美元走软、国债收益率下降、欧洲央行的宽松政策以及市场对更多的财政刺激措施的预期等因素共同推升贵金属价格飙涨。作为市场观察避险情绪的“窗口”，今年以来黄金ETF基金的持仓量持续上涨。数据显示，到25日，全球最大的黄金ETF基金SPDR持有的黄金量接近1230吨，该基金今年以来累计增持黄金超过330吨，表明投资者持续“涌入”这一市场。
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