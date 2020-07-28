美联储料将维持积极宽松货币政策

美联储本周将召开货币政策会议，对经济复苏前景的变化做出评估。预计美联储将坚定维持宽松货币政策，以支持经济复苏。

市场预期美联储按兵不动

美联储将于7月28日至29日召开货币政策会议，传递下一步是否会改变对经济支持策略的信号。

自美联储6月会议后，美国再次暴发疫情。美国政府不得不就新一轮纾困计划进行商讨。随着国会就援助方案展开工作，美联储在下一步是否将改变战略也将进入讨论议程。

早在6月会议时，美联储主席鲍威尔就多次警告美国经济前景黯淡。虽预计第三季度会出现强劲反弹，但这远不足以使未来几年失业率从衰退水平下降。而从统计数据可以看到，美国新冠肺炎新增病例从美联储6月会议后开始激增。6月初会议时，美国单日新增新冠病例已经企稳，纽约州和新泽西等州的新增病例呈下降趋势，德克萨斯州、佛罗里达州和加利福尼亚州等尚未出现病例激增。短短六周后，形势更为恶化，美国疫情卷土重来，位于“阳光地带”的佛罗里达州、得克萨斯州、亚利桑那州、加利福尼亚州已经成为新的疫情“震中”。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情数据实时统计，截至美国东部时间7月26日晚6时，全美过去24小时新增确诊61374例，累计确诊已经超过422万。因此，美国抗疫工作遭遇的挫折，很可能将使美联储主席鲍威尔将在此次会议上增强美国利率将长期保持在低位的鸽派信息。

目前，多数人士倾向认为，美联储在7月28日至29日召开政策会议时，即便会对经济前景有何变化做出评估，但却不会轻易改变策略。未来利率路径的前瞻指引最有可能会和通胀率、失业率挂钩，并且会在9月底前发布。此外，预计鲍威尔将继续警示经济前景依然严峻。

摩根士丹利分析师预计，美联储7月会议不会出现什么太大的变化。决策者们将会继续讨论未来的政策指引和资产购买，并审视当前的长期政策前景。这些讨论结果应该会在美联储主席鲍威尔的新闻发布会上得到展现。

经济复苏预期存分歧

目前，对美国经济复苏前景仍有不同看法。专业分析人士倾向于认为美国经济前景不甚乐观，但是美国政府官员则认为经济复苏到今年下半年就会显现。在这种看似矛盾的判断下，美联储更多观察经济数据，维持宽松货币政策更为切合实际。

路透社日前援引7月份一项对数十位经济分析人士进行的调查结果报道，接受调查的大多数经济分析人士调低或维持他们6月对美国经济前景的预测。针对美国经济可能发生的最糟情况，调查结果中间值显示，美国第二季度经济会萎缩40.4%，三四季度将不会增长，今年全年经济将萎缩9%，明年经济不会增长。

美联储近日发布的褐皮书显示，因各州放宽疫情限制措施，美国企业活动在7月初回升，但由于多个地区近期疫情反弹，就业前景存在不确定性。

与此同时，最新公布的美国上周初请失业金人数大幅反弹至141.6万人，结束了此前连续15周下滑的良好趋势。在就业市场进一步恶化的同时，美国餐馆预定数量、航空旅客人数等指标也已停止反弹，消费者信心回落，这些都显示美国经济复苏正在陷入停滞。

IHS Markit公布的美国7月PMI数据显示，美国7月制造业PMI指数初值为51.3，为6个月来的最高水平，但该机构首席商业经济学家威廉姆森认为，尽管7月美国商业活动的趋稳令人欣喜，但增长乏力却也让人失望。

“本来进入第三季度势头还不错，但现在大部分趋势已经减弱，”RBC Capital Markets驻纽约的首席美国经济学家汤姆表示。

白宫经济顾问库洛德坚持认为，美国经济将从疫情冲击中迅速反弹。他虽然不否认几个州由于疫情反弹造成的复苏放慢，但称全美整体经济形势非常乐观。“V型复苏”已经到来，预计三季度经济增幅将达到20%。

美国财政部长姆努钦也表示，市场将在三季度看到美国经济大反弹，届时的经济增速可以高达17%。

不过，在是否需要进一步刺激经济措施方面，无论是政府人士还是专业人士意见基本趋向一致。美国两党为新增至少1万亿美元的纾困计划展开谈判；包括美联储前主席伯南克、耶伦在内的众多经济学家表示，如果未能及时出台新一轮刺激措施，美国可能面临永久性的经济损害。

穆迪首席经济学家表示，如果美国国会不能迅速通过另一项大规模的救助计划来帮助州及地方政府，并对失业者提供更多收入支持，那么美国经济将再度下滑，面临双底衰退（“W型衰退”）的境地。

从鲍威尔近一个月来发表的各种讲话来看，美联储仍维持经济前景不确定性的观点，对疫情带来的下行风险表示担忧，强调需要财政刺激措施的配合，并认为经济复苏取决于政府的抗疫措施是否见效。

分析人士称，在进一步了解疫情对美国经济的影响之前，美联储更多会维持现有政策不变。而近几周经济再度放缓，意味着决策者有更多时间详细制定策略，因为“没人认为”很快就会加息。此外，考虑到新一轮财政纾困计划的原因，美联储在这次会议上也不会有大动作。

美元汇率疲软走势延续

受美联储仍将在一段时间内维持宽松货币政策预期等利空因素的影响，美元汇率趋于疲软。7月27日，美元指数延续跌势，一度跌破94，触及2018年9以来新低。

分析人士认为，美联储在本周议息会议之后很可能还会继续维持宽松政策，美元短中期内将持续疲弱。

全球金融市场上，随着美元指数急跌，黄金更具吸引力，黄金期货和现货价格齐齐创下历史新高，27日早盘交易时段，12月黄金期货合约价格超越2011年最活跃合约创下的纪录1923.70美元/盎司。现货黄金也创下历史新高，27日早盘上涨逾20美元，刷新了2011年创下的1921美元/盎司的高位。

此外，欧元和其他非美货币汇率也受到美元汇率疲软的影响。随着美元汇率下跌，非美货币汇率纷纷上扬，欧元兑美元短线拉升近43点，再次刷新2020年7月27日以来高点至1.17247，英镑对美元小幅冲高，刷新7月27日以来高点至1.2828，涨幅约0.26%；澳元兑美元短线拉升触及0.71302。

高盛分析师估计，未来十二个月欧元兑美元汇率有望上涨近10%。德意志银行分析师也预测说，欧元兑美元今年年底将涨至1.20。

(责编：李都也(实习生)、李栋)