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工业企业利润增速持续加快 二季度超九成行业回暖

2020年07月28日07:45  来源：经济参考报
 

　　（上接第一版）6月份，钢铁、有色行业利润同比分别增长35.3%、24.1%，5月份则分别下降50.5%、49.3%；油气开采行业利润下降55.0%，降幅比5月份收窄83.1个百分点；石油加工行业利润增长1.86倍，5月份为增长8.9%。

　　总体来看，今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。其中，一季度工业企业利润同比下降36.7%，二季度同比增长4.8%。超九成行业利润增速回暖。二季度，41个工业大类行业中，37个行业利润增速比一季度加快（或降幅收窄、由负转正），其中25个行业利润实现增长。其中，二季度，装备制造业利润同比增长31.8%，为回升幅度最大的行业板块。二季度，高技术制造业利润增长34.6%，为增速最高的行业板块。

　　中国银行研究院研究员梁婧表示，工业企业利润回暖好于市场预期，增速实现两位数增长。三大类工业行业利润均有改善，其中装备和高技术制造业盈利改善最为突出。随着复工复产的推进，“六稳”“六保”政策的加快实施，预计下半年工业企业盈利将继续修复，月度增速仍将保持正增长。

　　朱虹指出，尽管二季度工业企业利润状况明显恢复向好，但市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难，上半年累计工业企业利润同比仍下降12.8%，且利润增长结构也有待进一步优化。当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。下阶段仍要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，不断巩固工业经济回升向好势头。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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