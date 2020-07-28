影院复工后的欣喜与艰难：前期不考虑经营成本和盈利

原标题：影院复工后的欣喜与艰难

7月24日上午10时，北京，热。

37℃的高温炎热让人无处可躲，哪怕是在北京市的繁华路段--前门大街，路上行人稀疏。然而，在前门煤市街北京坊C1区B1-B2层的保利国际影城却是另一番热闹场景：数十家中外媒体长枪短炮严阵以待，拍摄、采访，每个人都想全方位地见证北京市首批影院恢复营业后的景象。

7月16日，国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知，其中提到，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。首都北京，定于7月24日恢复影院营业。

防疫居首 票价让利

复工首日，包括首都电影院西单店、保利国际影城天安门店、万达影城石景山万达广场店等在内的多家影院均开门营业，共有《多力特的奇幻冒险》《当幸福来敲门》《第一次的离别》等39部中外新片和经典老片放映。

对于首批恢复营业的影院来说，防疫成为摆在所有影院面前的头等大事。根据北京市电影局的要求，北京地区复工影院的影厅须采取错时排片，每场上座率不得超过30%；同时，日排片减至正常时期的一半，每天每场放映的间隔不少于30分钟。

保利国际影城的防疫承诺书被醒目地摆放在观影大厅中，八项承诺涵盖无接触售票、观众健康信息登记、上座率、观众观影要求、放映场次、放映时间、影厅消毒、观众直接接触物品消毒等事项。

没有了往日的人潮涌动，没有了屏幕上不停滚动的新上映影片名单，没有了香味扑鼻的爆米花，多了随处可见的防疫措施，电影院就这样平静地回来了。

对于久违的顾客，影院采取让利的形式让观众重拾观影信心。猫眼专业数据显示，截至7月24日16时，北京排片场次共842场，平均票价36.1元，比2019年北京平均票价低了11.2元。其中，排片占比前五的影片中两部为首映影片，两部为复映影片。

“前期，我们不考虑经营成本和盈利的问题，只是严格按照防疫的制度要求进行了系统座位图的设定。”保利国际影城天安门店总经理李旭说道。

为帮扶影院尽快恢复活力，许多片方也宣布下调分账比例让利于影院。“现在各大影片的发行商均采取了低票价的政策，我们影城也设置了相对较低的价格，把所有的优惠让利给顾客，让顾客第一时间能回到影城、树立观影信心、迅速恢复电影市场的热度。”李旭表示。

以保利国际影城（天安门店）为例，之前的平均票价为40~45元左右，恢复营业后平均票价维持在20元左右，约有50%的让利幅度。

“从销售端来说，我们按照发行商设置的最低发行价来销售。例如，之前他们设置的发行价格是30元、35元，我们通常加价20%~ 30%，按照40元、45元销售，现在，发行商设置的最低价格是20元，我们就按照20元销售。”他介绍道。

感恩重逢 未来可期

疫情之下，影院复工像一道光，与步入正轨的日常彼此照亮。无论是观众还是为他们服务的影院工作人员，开始放映电影的喜悦和激动都写在了他们的眼睛里，口罩遮挡不了。

复工首日，保利影城（天安门店）共安排了18场放映，650个座位全部售罄。北京的张女士带着儿子和儿子同学早早来到影城观影。“我们进门之前，还跟门口的影院复工立牌合了个影。”她兴奋地说道，“北京疫情防控应急响应现在已经降到三级了，我们对影院都挺放心的，自己也做好了防护，应该没问题。”

根据灯塔专业版的统计，截至7月24日13时43分，全国单日票房突破一千万，这是自全国影院逐步复工后，单日票房首次突破千万。首日复工的北京则一下子冲到了全国城市票房榜第二位。

尽管感受到了观众的观影热情，影院仍然面临不小的难题，片源就是其中之一。目前，影院的排片大致分为新片（如《多力特的奇幻冒险》）、密钥经过延期的年前上映影片（如《误杀》）、近年上映过的影片复映（如《夏洛特烦恼》《哪吒之魔童降世》），以及经典影片复映（如《当幸福来敲门》《大话西游》系列等）。

“前期，影院上映的新片占比相对较少。主要原因是新片的发行公司会综合考虑很多因素，例如宣传，定档期、安排影片上映时间，影片的拷贝制作等。对于影城来说，选择一些拥有现成拷贝的老片可以保证复工第一天有片源可以播放。”李旭说道。

现有的防疫政策也让影院和片方踌躇。按照中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南，“电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时。”观众期待度较高的《唐人街探案3》《夺冠》《紧急救援》等大片时常均超过2小时，上映还是修改成为当前的一大问题。

面对困难，电影人仍然对未来充满期待。“我个人期望，今年国庆和元旦两个档期能够基本恢复到正常的经营水平。在此期间，观众已经树立了观影的信心，影城也建立了常态化的防疫制度。”李旭说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)