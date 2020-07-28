上半年GDP十强城市基本落定：重庆超广州 南京首入榜

上半年GDP十强城市基本落定：重庆超越广州，南京首次入榜

疫情之下，2020年成为了一个大变局时代，中国城市竞争格局也在随之发生变化。

近期，各大城市陆续发布了上半年经济数据，GDP十强城市座次基本落定，且变化较大：重庆超越广州晋升到第四位，南京首次挤进十强。同时，成都与苏州的差距在缩小，意味着其所代表的中西部内陆城市和成渝地区双城经济圈的崛起。

十强座次生变

7月27日，广州市统计局发布数据，2020年上半年，广州完成GDP10968.29亿元，同比下降2.7%。而根据此前重庆市统计局发布的数据，上半年，重庆GDP为11209.83亿元，同比增长0.8%。这意味着，重庆超越广州，跃居全国第四位。

重庆综合经济研究院院长易小光向第一财经记者表示，重庆经济恢复增长的主要动力在于促进投资项目、推动进出口以及在产业能级和结构上下了功夫，高新技术产业、制造业、金融和物流回升显著，重庆的汽车制造业也实现较快增长，中高端车型成为推动汽车产业复苏的动力。

重庆市统计局分析，上半年，八大支柱产业逐步复苏，电子、医药、材料和消费品产业增加值同比分别增长8.6%、2.1%、1.3%和0.9%；其他支柱产业降幅收窄。6月份，全市八大支柱产业增加值均实现增长，其中汽车、电子产业同比分别增长25.0%和12.1%。

不仅如此，上半年，重庆市高技术制造业和战略性新兴制造业增加值同比分别增长8.0%和7.7%，高于全市规上工业增速7.0和6.7个百分点，较一季度提高9.5和11.6个百分点，占规上工业增加值的比重为18.8%和27.3%。

“广州外向型经济比较高，受疫情冲击，国际贸易受到的影响比较大。”易小光表示，东部地区外向型程度比较高，受制于欧美市场，一方面是产业链和供应链的影响，另一方面是消费市场的影响，因此受到的冲击比较大。

广州市统计局数据显示，上半年，广州第一产业增加值为116.17亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值为2838.07亿元，同比下降7.0%；第三产业增加值为8014.05亿元，同比下降0.8%。可见外需对广州第二产业下降产生很大影响。

GDP十强城市榜单里的变化还不止这些。

因疫情冲击，武汉遭受的损失较大，初步核算，上半年武汉市GDP比上年同期下降19.5%。虽然官方没有公布GDP总量数据，但预估武汉将与天津进行十强卡位战，这两个城市终将有一个跌出十强，因为南京挤了进来。

2019年，天津的GDP为14104.28亿元，比上年增长4.8%，排位从2018年的第六位降至第十位。而紧随其后的第十一名南京，2019年GDP为14030.15亿元，比上年增长7.8%。两者总量仅相差74亿元。

今年上半年，南京超越了天津。数据显示，上半年，天津GDP总量为6309.28亿元，同比下降3.9%，而南京上半年实现GDP约为6612.35亿元。这意味着南京挤进了十强。

城市竞争新格局

除了上述名次变化，十强城市之间的差距变化趋势也值得关注。

比如，成都与苏州的差距在缩小。2019年，苏州GDP高出成都2200多亿元，但是今年一季度，成都意外超过苏州100多亿元，成都与苏州成为了十强城市中新的竞争关系。

不过，苏州实力依然强大，而且在二季度迅速复苏。今年上半年，成都GDP为8298.63亿元，同比增长0.6%；苏州GDP为9050.24亿元，同比实际增长0.8%。虽然上半年苏州继续领先成都，但成都与苏州的差距已缩小。

成渝两个城市的进击，显示了其所代表的中西部内陆城市和成渝地区双城经济圈的崛起。事实上，在国际形势变化下，内陆城市除了在经济韧性上表现突出之外，其区位优势也在新的经济形势下越发明显。

尤其是在疫情冲击下，全国进出口面临下滑形势，但中西部地区却表现抢眼，一些省份甚至实现了高增长。以成都为例，今年上半年实现进出口总额3230.9亿元，同比增长23.5%。其中进口额、出口额分别增长25.5%、21.9%。

6月，双流机场实现旅客吞吐量323.7万人次，自3月以来持续保持回升态势，当月和上半年旅客吞吐量均位列全国第一；起降架次量2.7万架次，连续两月居全球第一。此外，1~6月，成都国际班列开行1810列，增长40.9%，其中中欧班列增长57.7%。

尤其是，上半年，成都与“一带一路”沿线国家和地区、欧盟、东盟贸易额增长45.4%、42.1%、28.2%。成都的这些数据，显示了中西部的中心城市面向”一带一路”地区表现出的优势所在。

6月18日开幕的第十二届陆家嘴论坛上，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤向论坛发来书面致辞。刘鹤表示：“我们仍面临经济下行的较大压力，但形势正逐步向好的方向转变，一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”

易小光表示，重庆GDP超过广州，短期来说没有多大意义，都是恢复性增长。但是在双循环新格局下，对内陆城市应该说危中有机，要形成国内循环为主，就需要缩小区域差距协调发展，缩小城乡差异推动城乡融合，以及促进产业能级提升，那么内陆城市才有空间、有动力。

另外，易小光认为，两个循环以国内循环为主，国内增长空间要抵消国际冲击，那么一方面要扩大区域间合作，形成统一的市场，激发发展空间，这会带来很大的好处；另一方面要深化改革，增加国内动力，包括围绕“一带一路”制度性开放，激化市场主体的积极性，增强发展预期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)