六大行一年关闭近千网点 线下银行要消失了？

近年来，银行网点缩减已成趋势。2019年，六家国有大行网点合计减少836个，同时，六大行员工数量合计减少了1.15万人。特别是新冠肺炎疫情暴发后，不聚集成为常态，“非接触银行”服务兴起进一步加速了网点的关停。

不知道你有没有发现，如今身边的银行网点越来越少了，数据也证明了这一点。科技日报记者查阅银保监会金融许可证信息平台发现，截止到7月27日，今年全国共有1730家商业银行网点终止了营业。

网点是传统银行最小的经营单元，是进行客户细分、需求对接、产品投送的阵地，也是业务发展的基础。近年来，银行网点缩减已成趋势。2019年，六家国有大行网点合计减少836个，同时，六大行员工数量合计减少了1.15万人。特别是新冠肺炎疫情暴发后，不聚集成为常态，“非接触银行”服务兴起进一步加速了网点的关停。

目前，银行机构对网点布局调整仍在进行中，是什么原因导致银行网点纷纷关停？未来，它们会消失吗？

手机可办理95%以上的银行零售业务

在办理金融业务时，越来越多的人不再选择去银行网点办理，而是或打开电脑或使用手机，通过网上银行、手机银行等渠道来办理。银行网点数量不断减少的背后，离柜业务率走高是重要原因。离柜业务率是指客户离开柜台处理的业务量占银行总业务量的比例，离柜率越高说明通过网络、移动支付和电子自助渠道办理业务的客户越多，客户对线下网点的依赖程度越低。

据中国银行业协会公布的数据显示，2019年银行业金融机构平均离柜业务率达89.77%，相比2018年的88.67%提高了1.1个百分点。而在7年前，银行业平均离柜业务率还仅为63.23%。

同时，电子银行交易额增长迅猛。2019年银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔，同比增长7.42%，交易金额达1657.75万亿元；手机银行交易笔数达1214.51亿笔，交易金额达335.63万亿元，同比增长38.88%；电商平台交易笔数达0.83亿笔，交易金额达1.64万亿元。

新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说，互联网和信息科技为手机银行、智能客服等服务方式提供了强大支撑，一部手机就相当于一个支行，95%以上的零售业务可通过手机办理；越来越多客户偏爱数字化、移动式的服务体验，银行网点难以满足客户随时随地获取服务的需求。

当前，客户到银行网点办理的大多是现金或存折业务，随着线上业务的增加，线下网点成本问题也逐渐凸显出来。据统计，一家银行网点收入包括利息收入和财富管理的中间业务收入等。减去房租、水电和人员成本等，剩下的才是毛利润。现在，在大城市中一个位置较好的网点，年租金可达百万元，如果无法获得上亿元的新增存款，就很难保证盈利。

虽快速收缩但不会彻底消失

从“跑马圈地”到关停瘦身，银行网点的快速收缩是否意味着在未来，它们会消失呢？西北大学经济管理学院金融系主任王满仓表示，银行传统网点调整虽然是趋势，但不会彻底消失。因为线下网点与客户互动价值难以被替代，特别是一些中小银行，在知名度和获客方面难以与大银行相匹敌，需要网点作为物理载体更近距离地接触客户。

有研究数据表明，国内30%用户只通过手机银行获取银行服务，但此类客户对银行收入贡献最低，而使用线上、线下多渠道获取银行服务的客户所贡献的平均收入为前者的数倍。而且一旦银行网点过快裁撤还会降低对特定群体，比如老年人的服务质量。

联讯证券首席宏观研究员李奇霖表示，从受众群体上来看，未来银行网点的重点服务客户可集中在两类人身上，一是中老年客户，他们对互联网和电子银行的接受度和信赖度都比较低，更容易接受实体网点的服务；二是对服务要求较高的高净值客户，他们对银行产品和服务的要求比较多样化，面对面的沟通更容易传达和了解需求。

从网点类型来看，社区支行是目前各银行瘦身的重点。李奇霖说，社区银行方便了周边居民生活，让更多人享受到基础金融服务。但部分社区银行建设过于冒进，业务又相对比较单一，如果周边服务对象不足以保证其维持盈亏平衡，就难以再继续生存下去，要通过网点智能化改造或智慧银行建设，让柜员由“操作型”向“营销服务型”转变，为客户提供好的体验。

向泛功能化、一点一策转变

网点的智能化是大势所趋，新冠肺炎疫情也在倒逼银行加速数字化转型。家住重庆的王女士说：“以前最烦的事就是去银行办贷款业务，可能要跑好几次线下网点才能办好，后面的流程还需要漫长的等待。这次疫情期间，银行提供线上业务办理，我的材料只要拍照传送就可以了，省心省力了不少。”

近年来，多家商业银行推出了多种线上金融服务，大数据、云计算、人工智能等金融科技“大显身手”。同时，推动网点向轻型化、智能化、场景化转型，加快线上线下的有机融合，提高辐射能力和服务张力，为客户提供任何时间、任何地点、任何方式的服务。

金融壹账通智能风控总经理施奕明举例说，人工智能技术能够帮助银行在经营过程中尽可能多地实现数字化。以往银行面审环节都是在线下网点进行的，对于一些年轻客户来说，这样的方式体验感特别不好，现在可以用远程视频面审、微表情反欺诈、智能问答等，替代原来的现场面审环节，不仅加强了体验，也提高了效率。

随着5G时代的到来，施奕明认为，5G具有的高速度、低功耗、安全性高等特性，使任何地点都能提供金融级别的服务。以全息投影为代表的虚拟客服使用比重也会越来越高。

如此一来，专门的银行网点将可能继续瘦身，而咖啡店、茶坊、商场、餐厅等日常生活的线下场景将会带有金融属性，可以提供金融级别的服务。金融服务将会在一个消费者喜欢的环境中，实现更加个性化和便捷化。

中国邮政研究院金融研究中心张勃博士说，根据美国的调查数据，银行网点的总量并没有显著减少，虽然部分业务由线下转至线上，但网点作为银行营销的实体渠道，对银行、对客户而言都是必不可少。

网点通过智能化提升自身服务水平、创新业务发展、收集客户数据，通过轻型化来提供非金融功能，打造“泛功能化”网点。

银行也将线下网点由“千点一面”逐步向“一点一策”转变，建立合理的网点转型规划方案，结合银行发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋，将网点分类，发挥网点特长，实现网点资源价值。

“长远来看，网点会面临一个阵痛调整的过程，那些善于抓住机遇、努力改变自己适应市场环境的银行有望抓住机遇获得更好的发展。”李奇霖说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)