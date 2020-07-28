苏宁宣布由“零售商”升级为“零售服务商”

人民网北京7月28日电（记者毕磊）苏宁30年里，先后走过了专业零售十年、连锁零售十年和互联网零售十年。苏宁易购集团高级副总裁顾伟表示，这30年苏宁更换变化的是零售创新的形式，不变的是专注服务的初心，服务一直就是苏宁唯一的产品。他指出，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。另外，苏宁将加强零售基础能力的开放，帮助更多的中小零售商成功，让用户更近、更便捷地获得服务。
零售服务商的五项赋能：供应链、物流、场景、金融和技术
未来十年战略升级为“零售服务商”，苏宁承诺将进一步夯实并输出供应链、物流、场景、金融和技术五项服务能力，开放赋能产业生态中的中小微经济体，进一步满足广大用户需求。
在供应链服务方向，苏宁基于独创的B2S2B2C模式，将深度定制单品比例提升至25%；同时采用开放平台模式，撮合上下游的匹配及履约的全链路管理，帮助各品牌方有机会实现整体的“一盘货”。
在物流服务方面，苏宁将通过“百川2025”计划，在2025年完成2000万平方仓储基础设施布局，未来三年将减免仓储存量费。
在场景服务方面，将打通线上线下数字化，帮助零售商升级场景能力，协同品牌方更有效率地触达用户。
在金融服务方面，苏宁将坚持普惠金融的服务理念，未来三年，将向合作伙伴新增借贷投放3000亿，为广大中小微商户提供500亿补贴融资成本，免息让利100亿助力品质消费。
在科技服务方面，苏宁将通过零售云战略和星河云战略，在“店铺基础、营促销、广告、交易履约、数据”五个方向，推出ISV（独立软件开发商）三年免佣政策，培育100个航母级ISV，构建“10万商户+10万门店”的智慧零售赋能生态。
苏宁易购全新品牌升级：专注好服务
在宣布升级为“零售服务商”的同时，苏宁易购也对外公布了全新的品牌主张：“苏宁易购，专注好服务”。
顾伟表示，全新升级的品牌主张，体现了苏宁易购回归业务初心， 对品质服务的始终坚守，明确了苏宁易购全面赋能生态合作伙伴、满足广大用户需求的品牌价值方向。
与此相匹配的是，苏宁易购对品牌视觉体系也做了全新升级。新版VI设计，从色调、型体及适用性等方面更加迎合主流人群审美习惯；苏格拉宁的平面形象设计更加简化、萌化，已经应用在新视觉体系中；另外还发布了一版全新的品牌形象宣传片，体现“专注好服务”的品牌内涵。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】