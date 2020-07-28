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苏宁宣布由“零售商”升级为“零售服务商”

2020年07月28日09:46  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月28日电（记者毕磊）苏宁30年里，先后走过了专业零售十年、连锁零售十年和互联网零售十年。苏宁易购集团高级副总裁顾伟表示，这30年苏宁更换变化的是零售创新的形式，不变的是专注服务的初心，服务一直就是苏宁唯一的产品。他指出，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。另外，苏宁将加强零售基础能力的开放，帮助更多的中小零售商成功，让用户更近、更便捷地获得服务。

　　零售服务商的五项赋能：供应链、物流、场景、金融和技术

　　未来十年战略升级为“零售服务商”，苏宁承诺将进一步夯实并输出供应链、物流、场景、金融和技术五项服务能力，开放赋能产业生态中的中小微经济体，进一步满足广大用户需求。

　　在供应链服务方向，苏宁基于独创的B2S2B2C模式，将深度定制单品比例提升至25%；同时采用开放平台模式，撮合上下游的匹配及履约的全链路管理，帮助各品牌方有机会实现整体的“一盘货”。

　　在物流服务方面，苏宁将通过“百川2025”计划，在2025年完成2000万平方仓储基础设施布局，未来三年将减免仓储存量费。

　　在场景服务方面，将打通线上线下数字化，帮助零售商升级场景能力，协同品牌方更有效率地触达用户。

　　在金融服务方面，苏宁将坚持普惠金融的服务理念，未来三年，将向合作伙伴新增借贷投放3000亿，为广大中小微商户提供500亿补贴融资成本，免息让利100亿助力品质消费。

　　在科技服务方面，苏宁将通过零售云战略和星河云战略，在“店铺基础、营促销、广告、交易履约、数据”五个方向，推出ISV（独立软件开发商）三年免佣政策，培育100个航母级ISV，构建“10万商户+10万门店”的智慧零售赋能生态。

　　苏宁易购全新品牌升级：专注好服务

　　在宣布升级为“零售服务商”的同时，苏宁易购也对外公布了全新的品牌主张：“苏宁易购，专注好服务”。

　　顾伟表示，全新升级的品牌主张，体现了苏宁易购回归业务初心， 对品质服务的始终坚守，明确了苏宁易购全面赋能生态合作伙伴、满足广大用户需求的品牌价值方向。

　　与此相匹配的是，苏宁易购对品牌视觉体系也做了全新升级。新版VI设计，从色调、型体及适用性等方面更加迎合主流人群审美习惯；苏格拉宁的平面形象设计更加简化、萌化，已经应用在新视觉体系中；另外还发布了一版全新的品牌形象宣传片，体现“专注好服务”的品牌内涵。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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