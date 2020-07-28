四部门：做好2020年降成本重点工作 服务增值税政策延至年底

人民网北京7月28日电 (许维娜）据国家发展改革委消息，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行近日联合印发《关于做好2020年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》）指出，为贯彻中央经济工作会议精神，落实好《政府工作报告》提出的各项降成本重点任务，帮助企业妥善应对新冠肺炎疫情冲击、渡过难关，降低实体经济企业成本工作部际联席会议2020年将重点组织落实好7个方面23项任务。

《通知》指出，从四个方面着力确保既定减税降费政策落地落实。

一是落实税收减免政策。将减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税政策实施期限延长至今年年底。允许小微企业、个体工商户所得税延缓至明年缴纳。对除“两高一资”外所有未按名义税率退税的出口产品全部实现足额退税。

二是落实相关收费基金减免政策。落实好今年以来出台的减免民航发展基金、港口建设费、船舶油污损害赔偿基金、文化事业建设费、国家电影事业发展专项资金和相关药品、医疗器械产品注册费等政策。

三是降低企业宽带和专线平均资费。主要针对企业实施互联网接入宽带和专线降费，并重点向中小企业和制造业倾斜，整体上实现企业宽带和专线平均资费降低15%。

四是坚决整治涉企违规收费。完善收费监管制度，建立治理违规涉企收费成效评估机制。坚决防止违规征税收费，重点排查“过头税费”等问题，严肃追责问责。部署开展全国涉企收费专项治理，严查各类涉企乱收费行为，建立完善乱收费投诉举报查处机制，加大整治力度。

《通知》指出，从五方面强化金融支持实体经济力度。

一是畅通金融和实体经济传导渠道。继续疏通货币政策传导机制，灵活运用降准、公开市场操作、再贷款再贴现等货币政策工具，保持流动性合理充裕。做好3000亿元抗疫专项再贷款、5000亿元再贷款再贴现资金和新增的1万亿元普惠性再贷款再贴现额度的政策衔接。

二是充分发挥政府性融资担保作用。推动国家融资担保基金与银行业金融机构开展批量担保贷款合作，实现2020年新增再担保业务规模4000亿元目标。

三是注重发挥定向工具作用。延长中小微企业贷款延期还本付息政策至明年3月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。

四是完善金融服务实体经济的融资工具。深化利率市场化改革，推动贷款利率下行。鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷，大力推广“信易贷”模式和“银税互动”，推出适合小微企业特点的信贷产品。

五是切实提高金融服务效率。各地财政部门要按规定拨付疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金，切实提高使用效率。

在具体支持方面，《通知》提出持续降低制度性交易成本，放宽市场准入和经营限制，优化政府服务业务流程，加强数字技术应用，降低政策遵从成本。努力降低企业用工和房租负担，降低企业用工成本，实施援企稳岗返还政策，缓解房屋租金压力。推进物流降本增效，降低物流税费成本，积极推进运输结构调整，提高物流运行效率。

为抓好政策落实，国家发改委指出，引导企业创新管理挖潜增效。支持企业通过模式创新、研发创新、管理创新，提高成果转化率和附加值。鼓励企业主动适应市场变化，发挥主观能动性，加快转型升级。依靠科技进步、技术创新，加大信息技术和互联网、物联网融合应用，向智能化、集约化、精细化转变。

(责编：许维娜、夏晓伦)