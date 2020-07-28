深化“放管服”改革 税务力量激发企业内生动力

人民网北京7月28日电 （记者车柯蒙）2020年上半年，国家税务总局聚焦“四力”要求，继续狠抓深化“放管服”改革，先后出台了一系列具体落实措施，以看得见、摸得着的成效增进纳税人获得感，促进“放管服”改革往深里推、向实处走，进一步激发市场主体活力，为“六稳”“六保”贡献税务力量。

“放”出活力

打开市场活力的钥匙，在于简政放权，为企业做“减”法。而税收领域的“减”法体现在：办税简而快。

“首次申请出口退税，两个工作日就到账，真不敢相信。” 江西赣州同兴达电子科技有限公司财务人员黄婷至今有些难以置信。

受疫情影响，同兴达公司面临重重困难：财务报表出具缓慢、下游企业回款难、员工工资急需支付——此时，千万元以上的退税款便如同“及时雨”。

心里没底的黄婷，接到了国家税务总局赣州经济技术开发区税务局工作人员的电话。税务人员告诉她，今年以来，税务部门推出出口退（免）税实地核查“容缺办理”服务，原先首笔出口退税需要实地核查，现在改为先免予实地核查待疫情结束后再补充核实。这通电话之后，税务局安排专人与企业对接，列明资料明细，开设“绿色通道”，才两个工作日，3487万元的出口退税款就到账了。

数据显示，截至6月底，全国1.1万户新办出口企业享受了出口退（免）税实地核查“容缺办理”，共取得退（免）税近100亿元。

容缺办理，是办税程序做“减”法。在全国，今年以来，结合疫情防控，税务部门持续在“简”手续、减负担上发力，让企业办税易、享惠简。

今年以来，税务部门着力简化税费优惠等办理程序，持续推进“备案改备查”，进一步便利减税降费落地。目前，税务部门已实现95%以上优惠事项“免备案”。同时，全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票，取消发票认证确认期限，推行对外支付税务备案电子化，推进出口退税无纸化申报……办税事项正越来越“简”。

制度交易成本降下来，群众的获得感强起来。一系列“减”法，为企业“松了绑”，也为市场“腾了位”负担轻了，企业才能跑得更快。

“管”出秩序

如果说“放”是发动机 ，“管”则是方向盘，二者协调运转，市场主体这辆“车”才能跑稳跑好跑快。

如今，打开任意一个地区的电子税务局，统一的界面、流程，可以为纳税人办理70%以上的涉税事项。与此同时，包括电子税务局在内的税务信息化手段将全国海量的税收数据集结起来，为征管提供了“智慧的大脑”，为税收治理能力与治理体系现代化奠定基础——数据庞大、有序的税收大数据系统，凝聚了税务部门放管结合的努力与智慧：在办税越来越“简”的同时，税务部门的“管”也正越来越精准高效。

今年以来，税务部门深入推进办税电子化建设，提升电子税务局建设水平，持续优化自然人税收管理系统，推进实名办税。同时，在关注度较高的事项办理中嵌入动态“信用+风险”监管规则，降低税务风险。

电子化办税汇聚海量税收数据，成为数据生产力，也成为税务部门提升“管”的能力的关键所在。

畅通产销的“桥梁”。疫情发生后，税务部门开发“纳税人供应链查询功能”，充分利用大数据帮助上下游企业供需对接，疏通产业链、供应链中“堵点”，助力企业复工复产。特别是帮助湖北企业与外省企业达成贸易项目6800多个，成交额118亿元。

引来活水的“招牌”。“纳税信用也是生产力。”北京谊安医疗系统股份有限公司负责人深有感触地说。疫情期间，谊安公司全力以赴生产呼吸机，产量骤增导致资金流非常紧张。得知情况后，北京市税务局积极与金融机构沟通协调，为企业开通“绿色通道”，企业凭借良好的纳税信誉获得纯信用贷款1000万元，解了燃眉之急。今年以来，全国“银税互动”范围由纳税信用A级和B级企业扩大至M级企业，为不少企业引来“活水”，助企业渡过难关。

该放的放，放出活力；该管的管，管出秩序。税务部门以税收大数据为抓手，在提升税收治理能力上不断前行。

“服”出品质

“随时随地都能办税，办税也能像网购一样方便”，是纳税人对办税便利度的普遍评价，这来源于各地税务部门持续优化服务，提升服务水平，以税务人的“辛苦指数”换纳税人“满意指数”所付出的努力。

办税提速。按“尽可能网上办”原则，“非接触式”办税正从应急之需固化拓展为常态之举。今年以来，税务总局编制发布并持续更新《“非接触式”网上办税缴费事项清单》。调查显示，全国93%的纳税人缴费人通过电子税务局办理税费业务，网上办税缴费满意度超过97%。

服务提质。2020年，税务部门连续第七年开展“便民办税春风行动”，围绕支持疫情防控、推动企业复工复产、优化税收营商环境等方面推出一系列措施，制作政策“一码全知道”二维码，搭建全国统一的智能咨询平台，创新开设税务“云讲堂”，单个视频最高播放量超100万人次。

企业负担做“减”法，获得感做“加”法，市场活力才能做“乘”法。简政放权，放管结合，优化服务，税务部门不断深化“放管服”改革，激发企业内生动力，让经济社会发展迸发出更为强大的活力。

(责编：车柯蒙、孙阳)