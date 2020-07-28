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传承新时代沂蒙精神 转业军人做百姓“好税官”

2020年07月28日13:13  来源：人民网-财经频道
 

退伍转业后主动选择到最偏远的山区税务分局工作，从“门外汉”自学成为“行家里手”；体内植入8个支架，仍全身心扑在革命老区脱贫攻坚上……

转业军人、国家税务总局蒙阴县税务局旧寨分局税收管理员张克成，怀着对党和人民的赤胆忠诚，“退伍不褪色”，扎根沂蒙山区21年，舍“小家”顾“大家”，在平凡的岗位上甘于奉献，不忘初心、从税为民，传承着新时代的沂蒙精神。

“一等功臣”扎根偏远山区 “退伍不褪色”

今年56岁的张克成，1983年从山东临沂市蒙阴县应征入伍，因在部队表现优异，1985年10月光荣加入中国共产党。“参了军，这辈子就是军人。入了党，做人做事就要有党员的样子。”张克成常说这句话。

1986年，张克成被保送到军校学习，后担任连长、营长等职务，并先后荣立三等功2次。1999年8月，从军16年的张克成脱下戎装，转业到蒙阴县税务系统工作。

转业之初，时任单位领导准备将他安排在县城工作。但他了解到县局不缺人，而地处最偏远、条件最艰苦的岱崮分局正缺人手，即主动提出到这个距县城50公里远的山区分局工作，每周只能回一趟家。

为了解纳税人生产经营状况、进行纳税辅导，张克成常常要骑自行车或开摩托车长途跋涉，实在没路就翻山越岭步行，风里来雨里去，起早贪黑，最多时一天行程达80多公里。因雨雪天路滑，他摔倒身上挂点彩是常有的事。

国家税务总局蒙阴县税务局党委书记、局长蔺如峰说，随着经济发展，张克成管理的纳税人由几百户增加到上万户，但他几乎跑遍了辖区内每个乡村和每户纳税人。

从“门外汉”到“行家里手” 一心为民当群众知心人

工作中的张克成（右一） 杨德中摄

张克成是初中毕业，刚开始接触繁杂的税收政策业务和需熟练掌握的电脑操作征管软件，他曾一脸懵。他暗暗给自己立下“军令状”，干一行、爱一行、专一行、精一行，并为此付出了超过别人数倍的时间和精力。

“为国聚财、为民收税”是税收管理员的天职。石材开采加工业是当时岱崮分局的重点税源，但由于这些业户分布在大山之中，出现户定税额与实际经营不符，定税偏低。张克成每天往返几十公里山路，逐户走访摸清经营实底，并建议分局对部分业户月定税额分别调增1000元到2000元，当年石材业税收入库20万元，创下历史新高。

张克成善于钻研业务，他自创的“五清工作法”，即户数清、经营地址清、行业规模清、税款缴纳清、经营变化情况清，将“个体达点率”由原来的40%提高到75%，超出全县平均水平14个百分点。

蒙阴县是全国闻名的“蜜桃之乡”，过去由于种植分散、管理粗放，蜜桃种出来却卖不上好价钱。2011年，旧寨乡北楼村党支部书记宋汉相想成立迎仙果品专业合作社，变“单打独斗”为“抱团取暖”。因不了解具体手续，宋汉相向热心肠的张克成“求援”。

“老张不但帮合作社办好了有关手续，还给我们办理了税务登记和优惠备案，经常帮着出思路、拓市场。”宋汉相说，通过统一管理、统一销售，村里的蜜桃现在卖到5元一斤，比过去翻了一倍多，入社果农达到285户，年销售额2000万元，户均每年增收2.3万元。2019年，北楼村集体收入达60多万元，成为远近闻名的富裕村。

“路的尽头还有路，山的那边还是山。近邻尚得十里远，世上最亲税管员。”21年来，张克成帮助过的农民和企业已数不清，岱崮山区百姓自编的这首民谣，是对他扎根山区从税为民的最高褒奖。

舍“小家”顾“大家” 家国情怀更显党员担当

2005年，张克成的母亲因中风瘫痪卧床，几个兄弟姐妹轮着陪护。为了不耽误工作，张克成主动包揽了周末或夜间的陪护，白天照样投入到繁重的征收工作。

多年积劳成疾，让张克成的身体不堪重负。2018年12月，在一次走访企业时，他突然感到心口疼，经医院诊断为脑梗和心脏病。最终，经历三次大手术，他体内被植入8个支架，才转危为安。

大病初愈，执拗的张克成拖着虚弱的身体，坚持跑银行、电信公司和人社部门，不到一星期就为220户纳税人全部办理了应退税款，让国家减税降费红利第一时间惠及纳税人。新冠肺炎疫情发生后，他主动请缨加入抗击疫情党员先锋队，坚持在基层社区巡查消毒、监测体温一个多月，并及时为复工复产企业送上急需的税收优惠政策。

蒙阴县税务局旧寨分局局长任崇友说，张克成的家庭条件很一般，儿子结婚买房的首付都是他跟兄弟姐妹借的，他却把两年来所获荣誉的2万元奖金捐给了贫困学生等。他始终恪守秉公执法、廉洁从税，严以律己，从未有一起纳税人投诉。

“张克成不求名、不求利，21年如一日扎根山区甘于奉献，用实际行动诠释了全心全意为人民服务的根本宗旨，传承了‘爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献’的新时代沂蒙精神。”国家税务总局临沂市税务局党委书记、局长程林说。

多年来，张克成先后荣获“全国税务系统先进工作者”“山东省富民兴鲁劳动奖章”“全国模范退役军人”等荣誉称号。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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