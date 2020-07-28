大兴机场行李运送业务为出行“减负”

人民网北京7月28日电 （记者乔雪峰） “以前旅行都要把行李箱先寄存在宾馆，上飞机前再赶回宾馆取行李，在大兴机场乘机会有工作人员直接把行李送到机场，非常节省时间，也很人性化，必须点个赞。”从大兴机场乘机出行的张女士对行李运送业务赞不绝口。

据了解，为了实现旅客“轻出行”，解决旅客行李繁重、出行携带不便等问题，大兴机场推出了行李一站式服务——行李运送业务，范围可覆盖京津冀区域，是为旅客出行解放双手的“好福利”。大兴机场行李运送业务运营至今，已完成服务近500次。

旅客出行顺畅又省心。行李运送业务分为“行李送到家”“行李到家取”及“行李搬运”三个服务内容。旅客飞抵大兴机场可选择“行李送到家”服务，在完成旅客个人信息、身份证号、登机牌、行李小票信息登记后，工作人员将提取行李，并在约定时间内送到旅客指定地点。旅客从大兴机场出发可预约“行李到家取”业务，下单后提供收取行李地点，车队会在指定时间上门收取行李，行李到达机场后，工作人员会推荐航站楼内离旅客值机最近处作为交接地点，并在指定时间内送达，减少旅客步行距离，节省出行时间。如果旅客出行行李太多不方便搬运，可衔接行李搬运业务，工作人员在大兴机场行李搬运点收取行李后，最远端可协助旅客搬运至安检前。

行李收取可靠又安心。行李运送业务对收取的行李负责到底，工作人员对行李进行六面拍照留存并准确核实信息，加装一次性封条和行李保护套。疫情防控期间，工作人员会对收取的行李进行清洁和消毒，如遇雨雪等特殊天气，还将为行李穿上行李雨衣。工作人员对旅客的行李进行安全保护后，确保完好无损的交到旅客手中，为旅客出行增添满满“安全感”。

服务选择多样又贴心。旅客可通过“乐享机场”公众号、大兴机场官方APP在线下单，也可通过客服热线4008855100电话下单，同时，在大兴机场航站楼二层行李提取大厅东、西两侧及一层国际行李提取大厅东侧均设有行李运送业务柜台，可完成现场下单。旅客既可同时选择三项服务，也可选择单项服务，为出行实现多样“减负”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)