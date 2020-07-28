2020年《财富》中国500强53家地产公司上榜 碧桂园列行业首位

7月27日，财富中文网发布2020年度《财富》中国500强排行榜。其中，碧桂园集团以4859.08亿元的营业收入排名第19位，位列房地产行业榜第一。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%；净利润达到了4.2万亿元，较去年增长超16%。今年上榜公司的年营收门槛接近178亿元，相比去年提升了近10%。去年中国GDP突破99万亿元，这意味着榜上500家上市公司的收入总和超过了中国当年GDP的一半。
榜单显示，地产行业仍然是入榜公司最多的行业，今年共有53家地产公司上榜，收入总额达到4.5万亿元，较去年的3.7万亿元有显著增长。
碧桂园相关负责人表示，随着地产行业开始进入存量时代，碧桂园顺应行业发展大势，行稳致远、稳健经营，业绩获得持续稳定增长。
年报显示，2019年碧桂园实现归属公司股东权益的合同额约人民币5522亿元，实现总收入约4859.1亿元，同比分别增长10%和28.2%，持续领跑行业。
此外，今年5月，《福布斯》2020年上市公司2000强榜单发布，碧桂园集团位列第111名，较2019年排名上升18位。（许维娜）
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