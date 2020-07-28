人民网>>财经

电商热点：首届中国直播电商大赛将开启 互联网零售助力家电市场复苏

2020年07月28日15:28  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月28日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为助推贫困县乡村农产品销售，增加贫困地区农民收入，首届中国直播电商大赛将于8月1日开启，以“网红+直播”的新型电子商务带货模式，以赛扶贫，助销增收。中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》显示，互联网零售渠道对家电市场的快速复苏起到了关键作用，线下门店通过入驻电商平台将专供线下的高端产品带到线上，电商通过在线下设点将高效便捷的网购方式进一步下沉，线上线下融合，促进家电市场向产品更好、服务更佳、效率更高的方向发展，助推消费升级和产业升级。

　　1. 首届中国直播电商大赛（山西赛区）8月1日开启

　　7月25日消息， 由中国服务贸易协会电子商务委员会、中国电子商务产业联盟、中国创业者俱乐部发起首届中国直播电商大赛将于8月1日在山西开启。据介绍，本次比赛将竞赛模式引入直播带货领域，通过以赛扶贫，大力推广直播电商带货新模式。参与比赛的运营团队和主播将与带货货源、供应商渠道双向对接，使更多的特色农产品通过“网红+直播”的新型电子商务带货模式进行有效推广，从而助推贫困县乡村农产品销售，增加贫困地区农民收入。

　　2. 苏宁：未来三年将减免仓储存量费

　　7月27日，苏宁易购举行苏宁818三十周年庆云发布会，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。同时，苏宁易购对品牌主张和视觉体系还做了全新升级。在供应链服务方向，苏宁将深度定制单品比例提升至25%。在物流服务方面，苏宁将在2025年完成2000万平方米仓储基础设施布局，未来三年将减免仓储存量费。

　　3. 2020《财富》中国500强排行榜：拼多多首次上榜

　　7月27日，财富中文网刚刚发布了2020年的《财富》中国500强排行榜，榜单显示，今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元，较去年增长11%；净利润达到了4.2万亿元，较去年增长超16%。上榜公司的年营收门槛接近178亿元，相比去年提升了近10%。今年一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，并以301亿元的总收入排名第321位。

　　4. 周杰伦快手直播首秀，在线观看总人次超6800万

　　7月26日晚8:30，周杰伦快手直播首秀开启，开播仅10分钟，直播间累计观看人次就已突破4260万，最终在线观看总人次突破6800万，最高同时在线人数达610万，直播间互动总量达3.8亿，预约直播总人数达1670万，快手热度高达6121万。

　　5. 美团互助产品升级：会员可随时加入或退出 结余用于分摊

　　近期，美团互助宣布进行了产品升级，这是继其一周年功能升级为“不限大病病种”后，再次对产品服务流程的迭代。此次产品升级主要围绕用户体验进行了三方面迭代：一是会员可随时加入和退出，新增“一键退出”功能；二是明确公示扣款时间，会员可通过美团App站内消息，了解每一期分摊情况；三是结余用于分摊，每期分摊的结余都将用于下一次案例分摊中。

　　6. 线上家电产品上半年零售额达1913亿元 同比增7.23%

　　7月27日，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》显示，互联网零售渠道对家电市场的快速复苏起到了关键作用，《报告》显示，今年上半年，我国线上家电产品零售额为1913亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%，家电成为继图书、3C电子产品后，又一个线上份额超过半壁江山的产品门类。

　　7. 淘宝数据：已有超过1万名退伍军人在淘宝创业

　　八一建军节临近，退伍军人再就业引发各界关注。在数字经济浪潮下，电商创业成为退伍军人的新选择。淘宝数据显示，超过1万名退伍军人在淘宝上创业。低门槛、基础设施完善的淘宝成为退伍军人创业的首选。根据最新公布的2020淘宝新商家计划，以新红人、外贸工厂、产业带工厂、新淘品牌为代表的新一代创业者将在淘宝迎来重大机会。

　　8. 天猫精灵加入“春雷计划” 助力中小企业“降本增效”

　　7月28日，天猫精灵宣布加入“春雷计划”，通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力，帮助中小家电企业以低成本、高效率实现智能化升级。阿里AIoT负责人称，计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万。此外，天猫精灵版“春雷计划”还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域，集中扶持产业带，帮助中小企业“降本增效”。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved