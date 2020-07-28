电商热点：首届中国直播电商大赛将开启 互联网零售助力家电市场复苏

人民网北京7月28日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为助推贫困县乡村农产品销售，增加贫困地区农民收入，首届中国直播电商大赛将于8月1日开启，以“网红+直播”的新型电子商务带货模式，以赛扶贫，助销增收。中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》显示，互联网零售渠道对家电市场的快速复苏起到了关键作用，线下门店通过入驻电商平台将专供线下的高端产品带到线上，电商通过在线下设点将高效便捷的网购方式进一步下沉，线上线下融合，促进家电市场向产品更好、服务更佳、效率更高的方向发展，助推消费升级和产业升级。

1. 首届中国直播电商大赛（山西赛区）8月1日开启

7月25日消息， 由中国服务贸易协会电子商务委员会、中国电子商务产业联盟、中国创业者俱乐部发起首届中国直播电商大赛将于8月1日在山西开启。据介绍，本次比赛将竞赛模式引入直播带货领域，通过以赛扶贫，大力推广直播电商带货新模式。参与比赛的运营团队和主播将与带货货源、供应商渠道双向对接，使更多的特色农产品通过“网红+直播”的新型电子商务带货模式进行有效推广，从而助推贫困县乡村农产品销售，增加贫困地区农民收入。

2. 苏宁：未来三年将减免仓储存量费

7月27日，苏宁易购举行苏宁818三十周年庆云发布会，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。同时，苏宁易购对品牌主张和视觉体系还做了全新升级。在供应链服务方向，苏宁将深度定制单品比例提升至25%。在物流服务方面，苏宁将在2025年完成2000万平方米仓储基础设施布局，未来三年将减免仓储存量费。

3. 2020《财富》中国500强排行榜：拼多多首次上榜

7月27日，财富中文网刚刚发布了2020年的《财富》中国500强排行榜，榜单显示，今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元，较去年增长11%；净利润达到了4.2万亿元，较去年增长超16%。上榜公司的年营收门槛接近178亿元，相比去年提升了近10%。今年一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，并以301亿元的总收入排名第321位。

4. 周杰伦快手直播首秀，在线观看总人次超6800万

7月26日晚8:30，周杰伦快手直播首秀开启，开播仅10分钟，直播间累计观看人次就已突破4260万，最终在线观看总人次突破6800万，最高同时在线人数达610万，直播间互动总量达3.8亿，预约直播总人数达1670万，快手热度高达6121万。

5. 美团互助产品升级：会员可随时加入或退出 结余用于分摊

近期，美团互助宣布进行了产品升级，这是继其一周年功能升级为“不限大病病种”后，再次对产品服务流程的迭代。此次产品升级主要围绕用户体验进行了三方面迭代：一是会员可随时加入和退出，新增“一键退出”功能；二是明确公示扣款时间，会员可通过美团App站内消息，了解每一期分摊情况；三是结余用于分摊，每期分摊的结余都将用于下一次案例分摊中。

6. 线上家电产品上半年零售额达1913亿元 同比增7.23%

7月27日，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》显示，互联网零售渠道对家电市场的快速复苏起到了关键作用，《报告》显示，今年上半年，我国线上家电产品零售额为1913亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%，家电成为继图书、3C电子产品后，又一个线上份额超过半壁江山的产品门类。

7. 淘宝数据：已有超过1万名退伍军人在淘宝创业

八一建军节临近，退伍军人再就业引发各界关注。在数字经济浪潮下，电商创业成为退伍军人的新选择。淘宝数据显示，超过1万名退伍军人在淘宝上创业。低门槛、基础设施完善的淘宝成为退伍军人创业的首选。根据最新公布的2020淘宝新商家计划，以新红人、外贸工厂、产业带工厂、新淘品牌为代表的新一代创业者将在淘宝迎来重大机会。

8. 天猫精灵加入“春雷计划” 助力中小企业“降本增效”

7月28日，天猫精灵宣布加入“春雷计划”，通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力，帮助中小家电企业以低成本、高效率实现智能化升级。阿里AIoT负责人称，计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万。此外，天猫精灵版“春雷计划”还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域，集中扶持产业带，帮助中小企业“降本增效”。

(责编：毕磊、夏晓伦)