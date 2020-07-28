仲量联行：北京房地产市场透明度不断提升

日前，仲量联行发布研究报告称，随着北京房地产市场透明度在全球范围内排名显著提升，这一极具活力与潜力的市场将吸引更多国内外开发商投资兴业。

报告披露，近年来北京房地产市场透明度的不断提升也让投资市场日趋火热。过去10年，北京甲级办公楼的平均资本值显著提升，增幅超过100%，虽然资本回报率有所回落，但这也正说明在市场透明度增加、投资环境更为规范的情况下，北京房地产市场的整体风险也在逐步降低。

得益于市场透明度的增加，北京商业地产市场大宗交易投资额自2018年开始迎来爆发式增长，推动大宗成交额在2017年到2019年期间翻了三倍，外资占比明显增加。2020年上半年成交额已逾270亿元人民币，超过2017年全年水平，其中外资占比接近40%，是自2010年以来的最高值。

仲量联行华北区研究部总监米阳表示，过去投资者虽然热情高涨，但受限于市场透明度较低的事实，成交数额一直保持较低水平。但随着市场的不断成熟以及透明度的增加，更多投资者开始频频出手。今年，北京跃升至“透明”层级，将有助于吸引更多全球投资者，对北京商业地产市场的发展是一大利好。

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