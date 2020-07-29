央行发文推进普通纪念币发行市场化改革

新华社北京7月28日电（记者吴雨）为进一步推进普通纪念币发行改革，中国人民银行28日公布了《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》，并将自2020年9月1日起施行。人民银行明确了发行招标管理规定，增加普制币装帧销售等，丰富公众获得普制币渠道，进一步提高普制币发行服务水平。

2015年以来，人民银行不断推进普通纪念币发行改革，通过公开预约和以需定产，大大提高了普通纪念币发行透明度。但现行发行方式无法满足公众多样化需求，缺乏市场调节机制平衡供求，发行各方存在责权不清晰等问题。

为解决我国普通纪念币发行中存在的问题，激活承销主体市场活力，人民银行拟对现行普通纪念币发行方式进行市场化改革，并制定了《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》。

人民银行相关人士介绍，普通纪念币发行改革坚持市场化方向，立足于我国普通纪念币发行特点和传统，引入招标方式，保留现行银行业金融机构预约兑换机制，增加普制币装帧销售，丰富公众获得普制币渠道，提高银行业金融机构的积极性。同时，人民银行将加强对普制币主承销商的指导和监管，切实提高服务水平。

根据暂行规定，市场化改革后，普制币分为按面额预约兑换和溢价装帧销售两部分。人民银行相关人士表示，按面额预约兑换部分是普制币发行的基础和主体，溢价装帧销售部分是按面额预约兑换方式的补充。两者结合可以更好满足公众对普通纪念币多样化、差异化的需求。

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