超九成税务优惠事项免备案

本报北京7月28日电 （记者王观）记者28日获悉：截至6月底，全国1.1万户新办出口企业享受了出口退（免）税实地核查“容缺办理”，共取得退（免）税近100亿元。今年上半年，国家税务总局继续深化“放管服”改革，先后出台一系列具体落实措施，进一步激发市场主体活力。

“首次申请出口退税，两个工作日就到账，真不敢相信！” 江西赣州同兴达电子科技有限公司财务人员黄婷说。

今年以来，税务部门推出出口退（免）税实地核查“容缺办理”服务，原先首笔出口退税需要实地核查，现在改为先免予实地核查待疫情结束后再补充核实。

受疫情影响，同兴达公司面临重重困难，财务报表出具缓慢、下游企业回款难、员工工资急需支付。了解企业情况后，国家税务总局赣州经济技术开发区税务局安排专人与企业对接，列明资料明细，开设“绿色通道”，仅两个工作日，出口退税款就到账了。

今年，税务部门着力简化税费优惠等办理程序，持续推进“备案改备查”，进一步便利减税降费落地。目前，税务部门已实现95%以上优惠事项“免备案”。同时，全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票，取消发票认证确认期限，推行对外支付税务备案电子化，推进出口退税无纸化申报，办税事项正越来越简便。

不仅如此，税务部门深入推进办税电子化建设，提升电子税务局建设水平，持续优化自然人税收管理系统，推进实名办税。如今，登录任意一个地区的电子税务局，界面、流程统一，可以为纳税人办理70%以上的涉税事项。与此同时，包括电子税务局在内的税务信息化手段将全国海量的税收数据集结起来，为征管提供了“智慧大脑”。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）

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