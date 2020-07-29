本报北京7月28日电 （记者蒋建科）记者从日前召开的经济与园艺作物科技发展研讨会上获悉：近年来，我国经济与园艺产业发展迅速，蔬菜、棉花、油料、麻类、水果、茶叶、烟草、特种经济作物的栽培面积和产量持续稳定增长，种植面积仅次于粮食作物。

中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长张友军介绍，通过科技引领、技术创新，经济与园艺作物产业已成为我国农村发展、农民致富、脱贫攻坚与乡村振兴的重要抓手。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）

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