财政部加强非税收入退付管理

本报北京7月28日电 （记者曲哲涵）为切实落实减税降费政策，把已取消、停征、免征及降低征收标准的收费基金优惠政策不折不扣地落实到相关企业和个人，财政部日前下发《关于加强非税收入退付管理的通知》，要求加强非税收入退付管理。

近期，财政部调研发现，为加大对市场主体的支持力度，部分降费政策追溯执行，客观会产生退付业务；部分缴款人不熟悉新政策，仍按原标准上缴非税收入；现行非税收入退付流程较复杂，退付速度较慢。

为此，《通知》要求各级财政部门结合本地实际，进一步优化非税收入退付业务流程，提高减税降费涉及非税收入退付工作效率，对实行定期清算、已缴纳款项可冲抵以后月份应缴款的非税收入，要明确冲抵流程和操作办法，对涉及中央地方分成需就地办理退库的非税收入，按照规定加快办理退付。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）

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