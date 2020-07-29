中国福彩33年筹措公益资金超6500亿

本报北京7月28日电 （记者李昌禹）庆祝中国福利彩票诞生33周年系列活动日前启动，记者从中国福利彩票中心获悉：中国福利彩票自发行至2019年12月31日，全国累计销售福利彩票22109.64亿元，筹集公益金6568.65亿元，直接和间接惠及数亿人次，创造税收数百亿元，创造就业岗位40多万个。

据悉，为庆祝中国福利彩票诞生33周年，中国福彩中心将举办线上线下联动的主题活动，从7月27日到8月15日的20天欢乐嘉年华，将累计发放1000万元福彩体验券，让更多群众进店感受福彩文化。根据国家“禁止向未成年人销售彩票”的有关规定，本次活动只针对18周岁以上人群。

据中国福彩中心相关负责人介绍，33年来，中国福利彩票坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，积极为养老事业、扶贫事业、支持救助孤儿计划、残疾人康复工程等公益活动筹措资金，起到了保稳定、促发展，补短板、护民生的作用。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 13 版）

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