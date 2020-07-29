服务业加速数字化（新视点）

“云端”互动，“宅经济”火爆；直播带货，助力产品热销……近年来，生活服务业加速了数字化步伐，为日常生活带来新体验，也为经济发展注入新动能。日前，由中国信通院等机构发布的《中国生活服务业数字化发展报告（2020年）》（以下简称《报告》）显示，2019年，我国服务业数字经济占行业增加值比重已达38%，在三次产业中数字化水平最高、转型速度最快。

服务业加快数字化转型有何重要意义？“从一些国家的发展路径看，当服务业比重达到GDP一半后，经济开始呈‘喇叭口’增长，即经济增速会随服务业比重上升而有所下降。”清华大学服务经济与公共政策研究院院长江小涓表示，服务业数字化有望帮助我们避免陷入这一怪圈，“一方面，通过大数据精准匹配个性化需求，将大幅提升资源配置效率；另一方面，它也能加快产品和服务创新的速度，促进消费者不断尝试新产品、新服务，加速消费升级迭代，持续释放需求动力。”

对我国而言，发展数字服务业具备独特优势。“中国具有超大规模市场，使得数字平台企业既拥有规模效应，也能形成竞争效应，从而加快企业服务创新的迭代速度。”江小涓以疫情防控期间远程办公的发展为例分析，腾讯会议上线以来，100天更新了20个版本，产品功能与服务快速升级；同时，阿里巴巴旗下的钉钉已连续在阿里云扩容10万多台云服务器。在中国信通院产业所战略部主任贾敬宇看来，尽管去年我国服务业数字经济占比已增至38%，但在一些发达国家，这一比例超过了50%，“我国服务业数字化转型还有较大发展空间。”

《报告》提出，当前生活服务业数字化发展仍面临程度不充分、水平不均衡、要素支撑能力弱等问题。未来，应如何解决这些问题，让服务业数字化行稳致远？在国务院发展研究中心原副主任王一鸣看来，加强新基建可为服务业提供强大的基础设施支撑，“一方面，要鼓励龙头企业通过PPP（政府和社会资本合作）模式参与数字基础设施建设，另一方面，政府部门也应为生活服务业数字化创造更多应用场景和公共服务。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为建议，应尽快出台服务业数字化的系统性指导意见，通过标准建设、规范人员培训等对服务业数字化转型升级提供政策支持。还有专家认为，有关部门应提升监管能力，推动完善服务业数字化在市场准入、公平竞争以及解决市场壁垒等方面的制度体系。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 18 版）

(责编：牛镛)