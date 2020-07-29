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记者跟随美团“外卖小哥”秦帅一起去送外卖

一声“谢谢”  再累也值（消费视窗·体验新职业①）

本报记者  王  珂

2020年07月29日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　本报记者王珂（右）正准备和网约配送员秦帅一起送外卖。
　　人民视觉

　　近年来，我国居民收入水平不断提高、消费结构加快升级、消费领域新业态、新模式蓬勃兴起，这些因素与新一代信息技术加速发展相结合，催生了一大批新职业。日前，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布了“互联网营销师”等9个新职业。

　　新职业带动新就业，新就业蕴含新机遇。从事新职业是一种什么样的体验？新职业给人们的工作、生活带来了哪些变化？从业者有怎样的感受和期盼？近期本报记者体验了网约配送员、互联网营销师、连锁经营管理师等新职业，感受从业者的职业风采。

　　——编  者  

　　

　　不管是三伏天烈日当头，还是三九天刮风下雪，街头总有这么一群人：戴着头盔、穿着工服，骑着装有配送箱的电动车、摩托车，奔忙在取餐、送餐的路上。他们，往往被人们称为“外卖小哥”。今年2月公布的国家职业分类目录中，“外卖小哥”被确定成为正式的新职业——“网约配送员”。

　　随着互联网技术与本地生活服务业的深度融合，外卖、药品、生鲜等即时配送需求迅速增长，网约配送员的就业规模也不断扩大。这个新职业每天的工作状态是怎样的？有哪些辛苦和快乐？他们为什么愿意选择这个在外人眼里颇为辛苦的工作？记者跟随一名网约配送员展开了体验采访。

　　“能早一分钟，绝不晚一分钟”

　　在订单高峰期，秦帅很少坐电梯，而是爬楼梯，一口气爬上22楼都不觉得太吃力

　　三伏天的中午，气温超过34摄氏度。记者和美团“外卖小哥”秦帅一起坐在北京市朝阳区常营地铁站外马路边的阴凉处，等待系统派单。

　　“来了！”12点15分，听到“叮咚”一声响，秦帅迅速打开手机里的APP，点击“确认接单”。

　　“咱们快点！不远，就在旁边的商场。”一边说着，秦帅一边起身，叫上记者一起小跑着赶往取餐的门店。

　　取到餐后，秦帅看了一眼送餐地址，随口说了句：“运气不错！”

　　“为什么？”记者看着订单上的地址，是附近一个写字楼的806房间，没看出什么特别的地方。

　　“10楼以下都算运气好。”秦帅说，“咱们快走，到了你就知道了。”

　　上车、启动、出发，对记者来说，想操纵好这辆两轮电动车并不那么容易。一路上，迎面有些风，也是热的。顶着太阳骑了几分钟，身上就开始不停冒汗了。十几分钟后，我俩终于到了订餐者所在的写字楼，这时离外卖送达的最后时间还剩10分钟。记者觉得时间还比较宽裕，停车后想喘口气，而秦帅却在旁边大喊：“别停，快走！”

　　又是一路小跑，到了写字楼一楼的电梯口，记者打算等电梯，而秦帅却说，“这个写字楼的电梯，总是需要排队。在订单高峰期，为了准时送达，我很少坐电梯，而是爬楼梯，咱们快走吧！10层以下还比较省力。”

　　12点42分，记者跟随秦帅爬了8层楼，终于把餐品送到订餐消费者手中，这时离接单系统要求的最后送达时间只有3分钟了。“好险！”记者不由自主地说了一句，就累得气喘吁吁地坐在楼梯台阶上了。

　　从早晨6点上线接单，到晚上8点左右下线停止接单，秦帅从业一年多，累计骑行33674公里，每天都配送几十单，骑行100多公里。在当月的“骑手排行榜”中，秦帅的订单达到1179单，在片区所有骑手中排第一名，也就是大家口中的“单王”。

　　“难怪人家是‘单王’，送餐时我们都是走，秦帅基本是跑。”在记者和秦帅等单期间，他的同事插话说。

　　说起“跑”，秦帅确实有底子。从小学到初中再到高中，每逢学校运动会，100米、200米、1000米比赛，秦帅拿了不少第一名。当了“外卖小哥”，他一口气爬上22楼，都没觉得太吃力。

　　“能早一分钟，绝不晚一分钟。”送外卖关键是“快”，从业一年多来，秦帅不仅配送的订单多，准时率、好评率也高。前不久，国家公布了新一批职业名单，“外卖小哥”有了标准职业称谓——“网约配送员”，这让秦帅很欣慰，“这是国家对咱这群‘小哥’的正式认可，我要撸起袖子加油干，给更多人‘配送’便利。”

　　“要想外卖送得快、送得多，除了靠腿，更要用心”

　　订单高峰期以外的时间自由，每月收入稳定在1万元出头

　　记者发现，送外卖看似简单，其实有不少学问。如何抢单、抢什么样的单，都有讲究。

　　一次，接单手机“叮咚”一声，记者刚想帮着抢单，被秦帅一下子拦住了：“你看，这个单要求30分钟送达，而现在是下班高峰，从咱这里出发，路上至少20分钟，其中有两个路口，红绿灯时间特别长。这单抢下来，如果不能按时送达，这活儿就白干了。最好让附近的‘小哥’去抢。”

　　秦帅说，要想外卖送得快、送得多，除了靠腿，更要用心。

　　“送外卖有不少窍门，也需要提前做足‘功课’。”秦帅说，在他经常服务的约5公里的配送半径范围内，几乎所有小区的位置、楼号等情况，都已经刻在了他的脑子里。哪个路口的红绿灯等待时间长、哪几栋楼可以抄近道……“看到订单地址的第一时间，送餐路线图就已经在脑子里规划好了。”

　　“天天这样，你不累吗？”记者问。

　　“说不累是不可能的，但每次听到客户在收到外卖后说的一声‘谢谢’，再苦再累也觉得值！”秦帅说。

　　2015年，刚满18岁的秦帅，怀揣梦想，订了一张火车票，就从山东聊城老家来到北京，“当时没多想，就觉着北京机会多，来见见世面。”

　　秦帅先是在一家餐馆打工。从餐厅后厨配菜做起，做到后厨领班、店长助理再到外卖店长，靠着自己的努力，秦帅的工作挺顺利，收入也是一路增长，每个月能领到五六千元。

　　2018年底，秦帅决定转行做“外卖小哥”。他的朋友有些不解：“好好的店长不做，干吗要去送外卖？”

　　但秦帅有自己的想法。做店长一天忙到晚；而做网约配送员，忙得很有节奏。在订单高峰期以外的时间，自己可以自由支配，可以看电影、听音乐，还可以看书充电，“这种工作节奏，我觉得收获更大。”

　　现在，秦帅一个月下来，收入稳定在1万元出头。去年春节前，秦帅和老家的父母商量好，春节假期留在北京继续干，等节后再回家探亲。春节期间，秦帅的订单量不少，有一天最多配送了将近100单。“晚上10点多回到宿舍，背一挨床就睡着了。”虽然累，但等到月底发工资，看着1.4万多元的工资条，秦帅“很满足”。

　　“过几年，想回老家和哥哥一起开超市”

　　送外卖能接触到物流配送、互联网管理等许多知识，将来自己创业时更有底气

　　记者在体验时发现，配送订单主要集中在中午和晚上的高峰期，而在其他时间，基本上就是一些零散订单，可以好好喘口气。对“外卖小哥”来说，考虑最多的是职业前景。

　　虽然收入不错，但秦帅也知道，送外卖毕竟是个体力活，随着年龄增长，未必能一直轻松地干下去。提早考虑下一步的工作很有必要。

　　“过几年，想回老家和哥哥一起开超市。”忙碌过后，记者和秦帅终于有时间坐下来，聊起将来的职业规划。

　　秦帅说，“外卖小哥”其实也有不少发展方向。比如，有的人选择继续坚守外卖行业，虽然不做一线配送员，但可以到配送站点从事管理工作；也有人回到餐厅，从事饭店管理。秦帅的哥哥在江苏南京市工作，两人经常在闲暇时通电话，一起探讨将来的打算。一起回家开超市，是秦帅的提议。

　　“做了这么多年的餐饮，为什么不开餐厅？”记者有些好奇。

　　“可能是兴趣原因，也有家庭原因。”秦帅说，自己很小的时候，父亲就在老家乡镇上开了家超市。打小开始，他就跟着父亲一起去给别人送货。现在自己长大了，就想“子承父业”，把超市做得更大。

　　秦帅说，网约配送员这个新职业能接触到物流配送、互联网管理等许多方面知识，给将来开超市带来不少启发。

　　“现在各行各业都在拥抱互联网，将来开超市也不例外。”秦帅觉得，即便是在老家开超市，可能也要走线下线上融合的新路子，甚至要开无人超市，才能跟别人不一样，让消费者觉得新鲜，生意会更好。

　　“拿开超市来说，现在不仅要做好门店经营，还要开展到家服务、送货上门，将来如果自己的超市开通到家服务，凭着自己几年送外卖的经验，能更好地去管理订单、打开销路。”

　　工作中积累经验，工作之余也在学习。打开手机APP，秦帅很快就找出“在线学习”的页面。在这个页面，有美团大学为网约配送员提供的课程，不仅包括了关于配送的专业技能知识，还有管理等方面的培训课程，都可以免费学习。

　　“将来要把这些系统地学习一遍，让自己创业时更有底气。”秦帅说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月29日 19 版）
(责编：牛镛)
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