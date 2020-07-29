住宿业数字化转型正提速（消费万花筒）

“提前在网上办理入住，无需房卡、刷脸开门，屋内还有天猫精灵智能服务，感觉很不错。”近日，去浙江杭州市出差的张芳尝试了阿里未来酒店“菲住布渴”，数字化技术的使用节约了办理酒店入住的时间，也带来了一些新鲜体验。
疫情防控期间，数字化转型成为不少住宿企业关注的重点，不仅在客户服务上运用数字化技术提升效率和安全，在企业的管理、运营、办公模式上，数字化技术也正发挥着日益重要的作用。
根据相关测算，数字化转型可使制造业企业成本降低17.6%，营收增加22.6%；使物流服务业成本降低34.2%，营收增加33.6%；使零售业成本降低7.8%，营收增加33.3%。
“数字化已经深深地融入各个行业，嵌入住宿业的速度之快和比例之高都超过预期。”中国饭店协会副会长、浙江国大集团有限责任公司酒店管理分公司总裁章乃华表示，住宿业要学会利用数字化体系精准捕捉不同阶段、不同时期、不同类型顾客的不同需求，从而满足顾客期望。
数字化正助力住宿企业降本增效。雅斯特酒店（深圳）集团公司上线“云质检”系统，对酒店在质量管理方面进行了全面数字化升级，确保可以真实反馈酒店的产品及服务等问题，便于帮助酒店改进完善，更好地服务顾客。中海发展酒店也在全面加快数字化运营脚步，与蓝豆云管理系统开展合作，在4家酒店引入对客服务、客房、工程管家系统，将传统纸质和电话的管理模式优化为在线管理。
“目前，住宿企业普遍提高了对数字化转型的认识与自觉，这是住宿业数字化由点状试点示范向全面数字化转型的契机。”中国饭店协会副秘书长丁志刚表示，中国饭店协会将引导企业加快创新服务模式，通过在线办公、在线培训、会员转化、社群运维、智能化服务等，升级线上产品，发力线上服务，用科技手段降低人力成本，从根本上提高住宿企业抗风险能力。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】