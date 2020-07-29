住宿业数字化转型正提速（消费万花筒）

“提前在网上办理入住，无需房卡、刷脸开门，屋内还有天猫精灵智能服务，感觉很不错。”近日，去浙江杭州市出差的张芳尝试了阿里未来酒店“菲住布渴”，数字化技术的使用节约了办理酒店入住的时间，也带来了一些新鲜体验。

疫情防控期间，数字化转型成为不少住宿企业关注的重点，不仅在客户服务上运用数字化技术提升效率和安全，在企业的管理、运营、办公模式上，数字化技术也正发挥着日益重要的作用。

根据相关测算，数字化转型可使制造业企业成本降低17.6%，营收增加22.6%；使物流服务业成本降低34.2%，营收增加33.6%；使零售业成本降低7.8%，营收增加33.3%。

“数字化已经深深地融入各个行业，嵌入住宿业的速度之快和比例之高都超过预期。”中国饭店协会副会长、浙江国大集团有限责任公司酒店管理分公司总裁章乃华表示，住宿业要学会利用数字化体系精准捕捉不同阶段、不同时期、不同类型顾客的不同需求，从而满足顾客期望。

数字化正助力住宿企业降本增效。雅斯特酒店（深圳）集团公司上线“云质检”系统，对酒店在质量管理方面进行了全面数字化升级，确保可以真实反馈酒店的产品及服务等问题，便于帮助酒店改进完善，更好地服务顾客。中海发展酒店也在全面加快数字化运营脚步，与蓝豆云管理系统开展合作，在4家酒店引入对客服务、客房、工程管家系统，将传统纸质和电话的管理模式优化为在线管理。

“目前，住宿企业普遍提高了对数字化转型的认识与自觉，这是住宿业数字化由点状试点示范向全面数字化转型的契机。”中国饭店协会副秘书长丁志刚表示，中国饭店协会将引导企业加快创新服务模式，通过在线办公、在线培训、会员转化、社群运维、智能化服务等，升级线上产品，发力线上服务，用科技手段降低人力成本，从根本上提高住宿企业抗风险能力。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 19 版）

(责编：牛镛)