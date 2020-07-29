二季度劳动力市场需求略大于供给

本报北京7月28日电 （记者李心萍）记者28日从人社部官网获悉：二季度全国83个城市公共就业服务机构求人倍率（有效需求人数与有效求职人数之比）约为1.32，同比上升0.1，环比回落0.3。随着复工复产持续推进，市场活跃度有所回升，与上季度相比，市场供求压力有所缓解。

监测数据显示，二季度用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约441.2万人，进入市场的求职者约333.7万人。从供求对比看，市场需求人数略大于求职人数。

分区域看，东、中、西部市场求人倍率分别为1.26、1.45、1.36，中、西部地区市场用人需求缺口较大。与上季度相比，东、中、西三大区域市场需求人数均有较大幅度减少，市场求职人数东、西部市场有所增长，中部市场有所减少。

从行业需求看，企业用人需求集中在制造业、批发和零售业、居民服务和其他服务业等，占比分别为34.9%、12.6%、9.5%。与去年同期和上季度相比，卫生社会保障和社会福利业、交通运输仓储和邮政业、教育等公共服务行业用人需求保持增长，租赁和商务服务业等传统行业用人需求减少人数较多。

从人才需求看，市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的用人需求均大于供给，技术员、工程师、高级工程师、高级技能人才的求人倍率分别为2.18、2.17、2.12和2.1。与上季度相比，对高级技能人员的用人需求增长了28.1%、对中级技能人员的需求增长15.8%、对高级技师的用人需求增长15.1%，专业技术人员和高级技能人员用人需求缺口较大。

据介绍，上述数据由中国人力资源市场信息监测中心对83个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行统计分析所得。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 07 版）

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