上半年投资超去年同期 货运量正增长交通运输持续恢复

本报北京7月28日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：二季度以来，交通运输各项工作发力见效，主要指标持续恢复、不断向好。据统计，上半年交通固定资产投资完成1.45万亿元，同比增长6%，已超去年同期规模，为稳投资、稳就业发挥了重要作用。

投资是应对疫情影响和经济下行压力的有效手段，交通基建投资更是其中的重点领域。今年以来，尽管一季度交通投资下降22.5%，但二季度恢复较快，增速达21.8%，基本补齐疫情造成的缺口。根据交通运输部数据，上半年，铁路完成投资3258.6亿元，占全年8000亿元投资目标任务的40.7%；公路水路完成投资10839亿元、增长7.8%，完成全年1.8万亿元投资目标任务的60.2%；民航完成投资401亿元，完成全年1000亿元目标任务的40.1%。

“目前，交通运输部监测的625个重点项目已全面复工，还新开工了430个公路水路项目。”交通运输部新闻发言人孙文剑表示，上半年，深中通道、京雄高速、京沪高速江苏段改扩建工程等项目所有标段均按计划复工，建设进展和投资完成情况均好于预期，“下半年，我们将继续着力扩大有效投资，积极谋划推进一批重大项目，南京长江五桥和湖北省武穴、棋盘洲、白洋长江公路大桥等多个项目将于年内建成。”

货运量指标折射出经济的活跃度。二季度以来，随着生产生活秩序恢复，公路水路运输企业复工率已达98.8%，货运量在5月、6月连续两个月实现小幅正增长，增速分别为0.4%和3.9%。上半年，我国完成全社会货运量198.7亿吨，同比下降7.8%，其中中欧班列开行列数、快递业务量逆势增长，增速分别超过25%和20%；完成港口货物吞吐量67.5亿吨，同比增长0.6%，自4月以来连续3个月保持增长。

客运方面，虽然营业性客运量总体仍处低位，但正逐步走出谷底。看城市内客运，上半年36个中心城市完成公共交通客运量169.5亿人次，同比下降48.1%，6月已恢复至去年同期的68.8%，恢复程度较一季度末提高37.3个百分点。看城市间客运，上半年完成营业性客运量39.6亿人次，同比下降54.8%，6月已恢复至去年同期的56.3%，恢复程度较一季度末提高29.3个百分点。

交通运输部科学研究院日前发布的数据显示，6月，中国运输生产指数（CTSI）为153.9点，同比下降11.5%，降幅较5月收窄5.0个百分点。“其中，CTSI货运指数继续保持正增长，增速达5.0%，不仅明显快于5月0.8%的增速水平，而且与去年全年、去年同期增速基本持平，表明货运已总体恢复至正常增长水平，基本回到原有发展轨道。”交科院信息中心研究咨询室副主任兼实验室主任周健分析。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）

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