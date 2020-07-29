菲律宾人民币清算业务快速增长

本报曼谷7月28日电 （记者赵益普）环球银行间金融通信协会日前公布的数据显示，今年上半年菲律宾人民币总清算量达3025亿元，比去年同期增长138%，增速在东南亚国家中居首位。

为便利双边经贸往来及投资合作，2018年11月，中菲两国央行正式签署关于建立人民币清算安排的合作备忘录。同年10月，由中国银行马尼拉分行等菲律宾当地14家主要银行参与组成的菲律宾人民币交易商协会成立。2019年9月，中国银行马尼拉分行正式被授权担任菲律宾人民币业务清算行。

亚洲开发银行高级经济顾问庄巨忠表示，随着菲律宾“大建特建”计划与共建“一带一路”倡议的紧密对接，两国务实合作潜力迅速释放。直接用人民币结算，让菲律宾工商企业和个人客户在双边经贸投资往来中享受到更优惠的价格、更快捷的清算与结算服务。

中国银行马尼拉分行行长邓军表示，越来越多的企业认识到，人民币和菲律宾比索直接兑换将更有利于企业降低交易成本、对冲汇率风险，中行对菲律宾当地人民币清算业务持续增长保持信心。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 16 版）

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