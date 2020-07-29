中国五矿上半年营收增长10%

本报电 记者从中国五矿年中经济形势运行分析会获悉：上半年中国五矿营业收入同比增长10%，金属矿产主业收入达到国资委考核任务进度，资产负债率较上年末下降0.1个百分点，经营性现金净流入同比大幅增加，企业运营呈现稳中有进的发展态势。上半年，针对疫情对全球矿山带来的不利影响，中国五矿合理统筹金属矿业业务生产经营安排；冶金建设业务加大资源调配和项目管控力度，国家雪车雪橇中心、印尼德信高炉等一批重大项目实现设计施工不停歇、如期履约。他们还选调精兵强将开拓市场，新签工程建设合同额4680亿元，同比增加19.6%。

（刘志强）

(责编：李都也(实习生)、李栋)