商务部新闻发言人就美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”应询答记者问

新华社北京7月28日电 商务部新闻发言人28日就美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”应询答记者问。

有记者问：美国商务部于当地时间7月20日发布公告，将11家所谓“与新疆侵犯人权”有关的中国实体列入出口管制“实体清单”，请问商务部对此有何评论？

商务部新闻发言人说，我们注意到美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。美方把经贸作为政治打压工具，多次滥用出口管制等措施，动用国家力量打击他国企业，对国际经贸秩序造成严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

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