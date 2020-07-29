年中经济观察:央企今年6月营收、净利润同比增速双双转正

七月二十八日，国家电网四川省华蓥供电公司的抢险突击队员冒着摄氏三十八度的高温，在该市红星四路口及时抢修由于负荷过重而损坏的供电设备。

邱海鹰摄（人民视觉）

稳运营，月度营收、净利润同比增速双双转正；抓生产，水电站、大飞机等一批重大工程项目捷报频传；促改革，科改示范行动、混改等重点步伐稳步推进……上半年，国内外风险挑战不少，但中央企业运行仍跑出向好趋势。国务院国资委有关负责人表示，国内出色的防疫抗疫成绩为国民经济恢复创造了有利条件，实体经济获得较好恢复空间。下半年将力争绝大多数央企效益持续快速增长，力争央企总体效益实现正增长。

月度收入净利润创新高

新增装机758.58万千瓦，发电量2664亿千瓦时，增幅高于全国平均水平近3个百分点；利润总额同比增长34.92%，净利润同比增长57.02%——这是国家电力投资集团有限公司上半年的成绩单。

受疫情冲击，今年第一季度全社会用电量同比下降6.5%，创近年来用电量季度增速新低。但国家电投努力增量控价、挖潜增效，取得良好成绩。其中，清洁能源装机占比提升至51.3%，对整体效益贡献进一步显现。火电保量控价成效明显，实现2017年以来首次盈利。

上半年，面对错综复杂的环境，许多央企在提质增效上下功夫，全力拓市场、抓生产、控成本、稳投资，实现业绩改善。国务院国资委数据显示，上半年，中央企业实现营业收入13.4万亿元、净利润4385.5亿元，同比分别下降7.8%和37.7%，降幅均较1至5月有所收窄。6月，央企收入、净利润同比增速双双转正，有58家中央企业当月净利润同比增长。

同期，中央企业执行国家降电价、降气价、降资费、降路费、降房租政策，上半年累计降低全社会运行成本超过1200亿元，为助力中小企业战疫情、缩成本、渡难关，做出积极贡献。

“面对如此错综复杂的环境，央企6月收入、净利润能再创新高，是十分不易的。”国务院国资委秘书长彭华岗表示，上半年央企经营业绩好于预期，为完成全年目标任务奠定了很好的基础。下半年，还将力争绝大多数中央企业效益持续快速增长，力争中央企业总体效益实现正增长。

重大工程建设接连突破

碧海蓝天见证下，中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，为下一步性能验证奠定坚实基础；亚太单机容量最大海上风机在三峡福清兴化湾风电场成功并网发电，刷新中国海上风电单机容量新纪录；全球首创首套柴油吸附分离技术在山东滨州实现成功应用，助推炼化产业转型升级……今年以来，各大央企努力克服疫情影响，重点工程项目接连取得积极进展。

“指导中央企业做好疫情防控的同时，有力有序做好重大项目的落实落地。”彭华岗表示，上半年央企率先推进复工复产，努力实现上产达效，并优先确保国家重点项目、民生项目和效益好、见效快的保增长项目顺利实施。

一方面，重大项目积极推进，另一方面，重点投资仍在加速布局。数据显示，上半年，中央企业完成固定资产投资1万亿元，同比增长7.2%。自3月份全面复工以来，央企固定资产投资恢复正增长并呈逐月加快态势。分行业看，发电、汽车、通信、冶金等行业投资增速均超15%。

央企稳投资的龙头带动作用正不断显现。为助力湖北经济社会发展，在6月初召开的“中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议”上，有关央企与湖北省签订了新能源、生态环保、智能制造等领域共72个合作项目，总投资额3277亿元。

彭华岗表示，将继续引导支持央企重点围绕提升产业基础能力，突破产业链关键核心技术薄弱环节、维护产业链安全等领域加大投资力度，抢抓5G、工业互联网、数据中心等新基建投资机遇，并有计划、有重点地与地方政府共同开展战略合作活动。

加速混改深化改革不停步

近期，中国电力建设集团有限公司所属10户子企业混合所有制改革项目举行线上专场推介；哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司增资项目正式挂牌北交所……央企加速混改、深化改革动作不断。

国务院国资委数据显示，1至6月，中央企业通过转让股权、增资扩股、合资新设、投资并购等方式引入社会资本超过1100亿元。来自北京产权交易所的数据显示，上半年共有64家中央企业通过北交所实施混改，同比增长20.75%。

越是外部环境变化，通过改革提质降本增效、激发内生活力的重要性越是凸显。从正式启动“科改示范行动”到修订央企金融衍生业务监管制度，再到央企控股上市公司实施股权激励等多项操作指引“出炉”，今年以来，国资央企改革系列举措接连落地。

“改革方面，企业经营机制转换、加大激励力度、积极稳妥深化混改，国有资本投资、运营公司试点等取得了一定进展，也为生产经营的顺利发展提供了必要支撑。”彭华岗说。

今年是实施国企改革三年行动的第一年。据介绍，《国企改革三年行动方案》针对改革重点难点问题、落实不平衡和不到位的情况提出了针对性举措，并明确时间表、路线图。下一步国资委将以此为重要抓手，切实提升国资国企改革成效，有力对冲经济下行压力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)