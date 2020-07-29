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上半年全国社会物流总额123.4万亿元 运行稳步复苏 

本报记者  王俊岭

2020年07月29日07:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为中铁联合国际集装箱有限公司在大连市大窑湾港区装卸作业。
　　刘德斌摄（人民视觉）

　　7月28日，中国物流与采购联合会发布了2020年上半年物流业最新数据。总体来看，上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，按可比价格计算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点，比一季度收窄6.9个百分点，降幅连续4个月收窄。

　　数据显示，上半年，随着疫情防控取得显著成效，物流运行快速恢复，物流需求结构进一步优化，特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

　　工业物流降幅明显收窄。上半年，工业物流降幅比1-5月份收窄1.5个百分点，比一季度收窄7.1个百分点。新动能相关的物流需求保持强劲增长，为回升提供有力支撑。装备制造业加速回升，高技术制造业和新兴产品持续发力，二季度装备制造业增长9.5%，而一季度为下降14.0%，高技术制造业增长9.8%，而一季度为下降3.8%。

　　民生物流需求延续好转态势。上半年，单位与居民物品物流总额增长10.1%，增速比1-5月份提高2.8个百分点，比一季度提高9.2个百分点。进入6月，在促消政策和“6·18”叠加带动下，互联网相关物流需求加快增长。6月份，全国快递服务企业业务量完成74.7亿件，同比增长36.8%。其中，6月1-18日，全国快递业务量完成46.8亿件，同比增长48.7%，快递日均业务量接近2.6亿件。

　　进口物流需求量显著增长。上半年，国内疫情防控形势向好，我国率先推动企业复工复产，支撑进口物流需求企稳回升，货物贸易进口量增长8.3%，增速比1-5月份提高4个百分点。主要货类中，大宗商品和重点农产品进口量均有所增加。进口铁矿石增加9.6%；进口煤增加12.7%；进口大豆增加17.9%；进口牛肉增加42.9%；进口猪肉增长1.4倍。

　　在成本方面，上半年社会物流总费用6.5万亿元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8个百分点，比1-5月收窄3.2个百分点，物流成本回落幅度明显减弱。这意味着，物流活跃度、效率与疫情期间相比有较大程度改善。

　　不过，相关专家也表示，尽管随着疫情的有效控制，部分领域、区域供需不协调有所缓解，但物流运行总体处于恢复期，仍存在一些问题。比如，目前工业物流和进口物流加快恢复，但中下游供应链并未得到全面复苏到常态；受供需关系不平衡影响，物流服务价格难以回升；疫情影响下市场需求依然偏弱，物流企业经营水平仍未恢复等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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