数据显示：国内黄金生产全面恢复

本报北京7月28日电 （记者李婕）据中国黄金协会最新统计数据，上半年，国内原料黄金产量为170.07吨，同比下降5.87%，但二季度国内黄金产量环比增长5.81%。随着国内疫情防控形势向好、复工复产率迅速提升以及国际黄金价格快速上涨，国内黄金生产全面恢复正常。
二季度以来，黄金消费量也实现持续回升。上半年，全国黄金实际消费量323.29吨，同比下降38.25%，其中二季度黄金消费量同比降幅度较一季度收窄22个百分点。此外，伴随金价上涨并持续高位运行，黄金回购业务日趋火热，上半年黄金回购量同比增长162.88%。
虽受疫情影响，各重点黄金企业（集团）仍呈现出良好的发展势头。山东黄金集团已成功跻身全球黄金矿业公司前十强，在签约并购加拿大特麦克资源公司100%股权后，再对澳大利亚卡帝诺资源发出要约收购。紫金矿业集团完成收购圭亚那金田有限公司，再收购巨龙铜业50.1%股权，资源储量大幅提升。中国黄金集团下属长春黄金研究院实现了黄金纳米复合材料的产业化，填补了国内市场空白。
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