国开行上半年发放贷款1.87万亿元

本报北京7月28日电 （记者王俊岭）记者从国家开发银行获悉，今年上半年，国家开发银行发放本外币贷款1.87万亿元，境内人民币贷款余额新增6824亿元。其中，发放疫情防控应急贷款295亿元；发放支持复工复产达产相关贷款4385亿元；发放“两新一重”领域贷款1.03万亿元；发放长江大保护及绿色发展贷款2734亿元、扶贫贷款1961亿元。同期，新增小微企业转贷款930亿元，余额增长90%以上；发放外汇贷款396亿美元，支持稳外贸稳外资重点企业和“一带一路”重点项目。

据国家开发银行相关负责人介绍，国开行制定六类专项贷款利率优惠政策，新发放贷款利率较去年明显下降。同时，进一步完善风险管理体制机制，加强重点领域风险防控，统筹推进不良和高风险贷款化解处置，坚决守住风险底线。下一步，国开行将综合运用多种政策工具，扎实服务“六稳”“六保”，突出战略重点领域持续精准发力，大力支持薄弱环节，落实纾困惠企政策，强化对市场主体金融支持，积极支持城镇老旧小区改造，有效服务实体经济恢复发展。

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