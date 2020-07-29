青海锂电产能逐步恢复

近日，位于青海省西宁市南川工业园区的青海比亚迪动力电池工厂内一派繁忙景象。随着疫情防控常态化，青海比亚迪锂电池有限公司锂电池产能逐步恢复。图为7月28日，在该工厂内，工作人员在生产车间作业。

新华社记者 赵玉和摄

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