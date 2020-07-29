原标题：金价创造了历史，还是历史创造了金价

金价冲高并不意外。全球经济严重衰退，增长预期低迷，叠加地缘政治因素，未来不确定性陡增。风雨飘摇之际，连比特币都重新站上了1.1万美元，避险是市场主旋律，黄金是最稳固的锚。

连续一周来高歌猛进，历史纪录已经轻松迈过，2000美元关口只差临门一脚。当前投资者关心的是，金价上限在哪？市场猜测纷纭，有人比照九年前的黄金牛市测算，上方空间在3300美元/盎司一线。更有机构大胆预言，1万美元才算到头。

与2011年相似，金价飙升不在于黄金的绝对价值上涨，而是相对美元的增值。投资者总在寻找标的物。跷跷板的两端，黄金多头利好，与美元持续走弱紧密相关。

黄金以美元标价，而美元“正在失去王冠”。美联储即将公布最新利率决议。糟糕的疫情防控让美国多州经济重启计划受阻，第一轮宽松刺激效果有限，新一轮宽松“箭在弦上”，“大水漫灌”几成定局。开足马力的印钞机拉升财政赤字，债务规模迫近上限，新的危机正在酝酿。

不仅仅是美国，欧元区也在“放水”。超量货币涌进市场，但拐点迟迟没能出现。本周，美国二季度经济指标将悉数披露，疫情失控失业率抬头之下，市场无法乐观。经济持续衰退，债务压力高企，流动性泛滥，恶性循环下，传统货币失去吸引力，贵金属乃至加密货币成为宠儿。

在某种程度上，黄金是一种道德标尺，当人类社会保持诚信时，它的价值就降低；当人类社会诚信缺失时，它的价格就升高。金价飞涨的根源是纸币信用危机，进而言之，是美元的危机。

美元取代英镑花了50年，“美元霸权”是主权货币在市场竞争中自然形成的，即便布雷顿森林体系瓦解多年，当下美元的重要性也是无人可匹。不过，改革的呼声从未停歇。尤其自上一轮经济危机以来，脆弱的国际金融体系需要彻底改革已经成为共识。虽然短时间内国际金融体系与美元脱钩并不现实，可美元信用的衰退和循环机制的瓦解撕开了裂缝，“去美元化”的长期趋势正在全球范围内暗流涌动。

在短期内，黄金依然是政府、投资者追逐的标的。需要指出的是，对政府而言，这并不意味着回归金本位。在市场要素全球配置且快速流通的今天，稀少、笨重的贵金属有着先天不足。

至于投资者，黄金的价格已经处于九年来的高位，盈利空间仍然存在，但所剩无多。只不过，今年的普遍目标不是盈利，而是资产保值，让自己活下去。

“我们带着不确定性和不安全感进入 2020 年。”联合国秘书长古特雷斯在新年致辞时说。2020年过去一半多，不确定性丝毫没有减少。新冠肺炎疫情似乎仍是无解的达摩克利斯之剑，更大的黑天鹅又是否会从美国大选过程中飞出？人们无从知晓。

重新洗牌之际，一切价值都在被重新估算。尘埃落定之前，人们需要握住确定之物。

(责编：李都也(实习生)、李栋)