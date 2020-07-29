报告显示：短视频持续蚕食全网用户时长

原标题：短视频持续蚕食全网用户时长

本报讯（记者 袁璐）昨日，知名第三方大数据监测机构QuestMobile发布报告显示，受疫情影响，2020年中国移动互联网全网月度活跃用户（MAU）在5月份达到11.64亿之后，在6月份微微回落，2020年上半年月均活跃用户达11.55亿，用户时长及用户打开APP个数，较去年同期均稳中有涨。

其中，短视频快速增长，行业月度活跃用户已经达到8.52亿，在线视频则持续下跌至8.57亿。短视频的时长已经占据全网用户总时长份额的20%，仅次于即时通讯。6月份，头条全网用户渗透率达到66.7%，增长7.1%，快手全网用户渗透率达到44.7%，增长41.5%。短视频蚕食用户时长的趋势愈加明显，头条系时长占比增加了3.3%，快手系增加了2.7%，腾讯系则下降了4.3%。

此外，小程序进入爆发期。QuestMobile报告称，小程序已经成了众多APP的流量入口、新增用户来源，微信小程序月活用户规模已经达到8.29亿，同比增长了11.6%。阿里系在办公、支付、电商和出行领域增长明显，腾讯系侧重社交、资讯和办公领域发力，百度在信息流、视频等领域表现不俗。

(责编：李都也(实习生)、李栋)