人民币中间价围绕“7”持续波动

7月28日，中国外汇交易中心数据显示，人民币中间价报6.9895，上调134点，上一交易日中间价报7.0029。当日，在岸人民币兑美元16：30收盘报7.0072，较上一交易日下跌62点。

近日人民币中间价持续围绕“7”双向波动。东北证券研报指出，受外部因素影响，人民币汇率出现了一定幅度的波动，“但我们认为这属于短期冲击，不改变人民币稳中有升的趋势。“

整体来看，美元指数仍然是影响人民币走势的重要因素。光大银行金融市场部分析师周茂华认为，美联储无限量供应流动性导致美元流动性泛滥，加上全球贸易活动萎缩对美元需求下滑及美股等资产估值处于历史高位，美元资产吸引力下降，短期美元仍然偏空。

此前，“7”一直被市场视为重要心理关口。对此周茂华表示，从人民币破“7”以来的市场表现看，投资者已逐渐淡化其关口意义。这体现出人民币市场化改革不断取得新进展，汇率弹性明显增强，外汇市场对基本面、供求、多空等信息定价更为灵敏、有效。

展望人民币汇率中长期走势，业内人士普遍认为，包括经济基本面在内多重因素将支撑人民币汇率走势稳中趋升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)