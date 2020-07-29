7月份贬值幅度达3.8% 多重风险令美元持续承压

原标题：多重风险令美元持续承压

受新冠肺炎疫情持续和超宽松刺激下经济复苏不利影响，美元汇率近期持续走低，7月份贬值幅度达3.8%，接近4%的跌幅有望成为美元9年来最差月度表现。

据市场数据显示，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.82%，在汇市尾市收于93.6738，创近两年来新低。

最近几周，投资者抛售美元，买入疫情较轻国家的货币。这导致美元在7月份以来贬值3.8%，有可能成为9年多来最差单月表现。

最近美国部分地区的病例数激增，促使地方当局暂停或取消恢复商业活动的计划，这引发了人们对经济前景的怀疑。疫情最严重的州包括加利福尼亚州、得克萨斯州和佛罗里达州，这三个州总计占美国国内生产总值（GDP）的四分之一以上。

上周，首次申领失业救济金人数在4个月来首次攀升，表明经济复苏可能步履蹒跚。该数据可反映出劳动力市场的健康状况。

投资者预计美国联邦储备委员会（美联储）将在本周的政策会议上再次确认其超宽松政策，并且可能暗示在较长时间内忍受高通胀，这些都将令美元承压。

“美联储官员明确表示，他们将很快做出立场更温和、并且以形势发展为基础的前瞻性指引。”道明证券分析师写道。

德意志银行G10策略主管鲁斯金指出，汇率走势一直在跟随各自经济体的相对表现，因此表现较好经济体的货币汇率也会走强。

美联储官员本月已经警告说，如果美国不采取更有效的行动减缓病毒的传播，经济将面临更深的衰退，复苏也将更加困难。

三菱日联银行欧洲地区全球市场研究主管哈尔佩尼表示，经济信号显示，V型复苏已经基本停止。它不再是V型。复苏势头趋于平缓。哈尔佩尼称：“6月份的乐观情绪将消失，释放出的信息将是，美联储需要采取更多行动。”

Tradeweb的数据显示，10年期美国国债收益率日前从去年底的1.910%跌至0.584%。美国国债的实际收益率大幅下跌，加剧了美元的疲软。

(责编：李都也(实习生)、李栋)