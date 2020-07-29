人民网>>财经

7月份贬值幅度达3.8% 多重风险令美元持续承压

记者 闫磊 综合报道

2020年07月29日07:51  来源：经济参考报
 
原标题：多重风险令美元持续承压

　　受新冠肺炎疫情持续和超宽松刺激下经济复苏不利影响，美元汇率近期持续走低，7月份贬值幅度达3.8%，接近4%的跌幅有望成为美元9年来最差月度表现。

　　据市场数据显示，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.82%，在汇市尾市收于93.6738，创近两年来新低。

　　最近几周，投资者抛售美元，买入疫情较轻国家的货币。这导致美元在7月份以来贬值3.8%，有可能成为9年多来最差单月表现。

　　最近美国部分地区的病例数激增，促使地方当局暂停或取消恢复商业活动的计划，这引发了人们对经济前景的怀疑。疫情最严重的州包括加利福尼亚州、得克萨斯州和佛罗里达州，这三个州总计占美国国内生产总值（GDP）的四分之一以上。

　　上周，首次申领失业救济金人数在4个月来首次攀升，表明经济复苏可能步履蹒跚。该数据可反映出劳动力市场的健康状况。

　　投资者预计美国联邦储备委员会（美联储）将在本周的政策会议上再次确认其超宽松政策，并且可能暗示在较长时间内忍受高通胀，这些都将令美元承压。

　　“美联储官员明确表示，他们将很快做出立场更温和、并且以形势发展为基础的前瞻性指引。”道明证券分析师写道。

　　德意志银行G10策略主管鲁斯金指出，汇率走势一直在跟随各自经济体的相对表现，因此表现较好经济体的货币汇率也会走强。

　　美联储官员本月已经警告说，如果美国不采取更有效的行动减缓病毒的传播，经济将面临更深的衰退，复苏也将更加困难。

　　三菱日联银行欧洲地区全球市场研究主管哈尔佩尼表示，经济信号显示，V型复苏已经基本停止。它不再是V型。复苏势头趋于平缓。哈尔佩尼称：“6月份的乐观情绪将消失，释放出的信息将是，美联储需要采取更多行动。”

　　Tradeweb的数据显示，10年期美国国债收益率日前从去年底的1.910%跌至0.584%。美国国债的实际收益率大幅下跌，加剧了美元的疲软。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved