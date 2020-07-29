影院复工“首周告捷” 文化消费全面复苏还远吗？

原标题：文化消费全面复苏还远吗？

□ 本报记者 魏 桥

距7月20日各大影院宣布复工已有一周多的时间，伴随商家与观众对影院复工后的喜悦，近日影院复工首周“战报”出炉。

7月27日，猫眼发布的《复工首周战报》显示，电影复工首周票房达1.09亿元。其中，4项核心数据（影院复工率、放映场次、观影人次、全国票房）连续7天上涨：一周内影院复工率恢复至45%，放映场次最高达11.4万，观影人次与票房均在周日（7月26日）达到巅峰，127.5万观众贡献了3518.2万元票房。

影院复工点燃消费热情

7月16日，《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》发布，规定低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。其中，北京市部分影院于7月24日恢复开放。

当前，全国范围内各省市影院复工进度各有不同。《复工首周战报》显示，山东复工率最高，达65%；江西、浙江、湖南、山西、内蒙古等也处于全国第一梯队，复工率均超过50%。在整体票房成绩上，广东、浙江、江苏、上海等省市领先市场，首周票房均在1000万元以上。而北京复工时间较晚，仅有后三天的“成绩”，但仍排在第11位。

影院的复工重燃观众的观影热情。与此同时，各地影院也为激活票房提供了优惠观影活动。根据《复工首周战报》统计，影院复工第一周，5000余家影院在票价上让利观众。其中96%的复工影院票价低于去年37.1元的平均票价，70%左右影院票价集中于20元~30元，有95%的观众享受到了特惠观影的体验。

整体来看，《复工首周战报》显示，复工首周影院复工率不足50%，排场仅恢复30%，每场上座率也只有8.9%。但就在这一前提下，复工首周多项指标仍出现飙涨，票房收入高达1.09亿元，超出预期。另外，考虑到与去年暑期相比复工首周场次恢复30%以上，而票房仅恢复10%左右，这也意味着电影行业后期仍有较大恢复空间。

文化消费复苏指日可待

不过，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，因低于50%的影院排场限制和低于30%的场均上座限制，以及全国影院仅有45%的复工率，影院尚不能完全发挥实际产能。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时表示，短期内受上座率限制、重磅大片档期不确定、部分城市疫情反弹引发避险心理等因素影响，虽然现阶段电影消费已迎来复苏，但大概率将呈缓慢修复态势。长期来看，随着后续重磅大片陆续定档以及人们在密闭场所消费信心的逐渐恢复，线下观影将有望迎来“报复性消费”，文化消费市场也将被进一步提振。

阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷在7月25日召开的上海国际电影节开幕论坛上也表示，已看到观众的观影信心正在慢慢恢复。他认为，影院复工首周之后两周是关键，这期间如果能有更多的观众入场，预计票务能恢复到同期正常情况下三分之二的票房水平。

“文化消费的壮大是居民消费升级的重要表现形式，也是支撑国民经济发展的重要增长点。”付一夫说，作为百姓最为喜闻乐见的消费方式之一，看电影已成为当前文化娱乐消费的重要组成部分，能很好地满足民众的精神文化需求。然而受疫情影响，影院迟迟无法顺利复工，虽然线上观影保持火热，但线下影院的歇业依然不可避免地制约了人们在文化消费方面的支出。“近期影院恢复营业无疑给市场注射了一针强心剂，民众压抑已久的观影需求有望得到释放，文化消费市场也将因此得到修复和提振。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)