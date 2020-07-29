淘集集倒闭引发业内警醒 社交电商进入增速瓶颈期

■ 本报记者 李子晨
2020年，受年初疫情影响，实体经济遭受到前所未有的冲击，线上经济成为新的经济增长点和消费趋向点。而自2019年下半年开始，由于公域流量增速放缓，以私域流量为主的社交电商逐渐崛起，诞生了六家社交电商，总市值为339.92亿元，以及三家“独角兽”和六家“千里马”总估值共计485.43亿元。但尽管如此，7月15日，国内知名电商智库网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国社交电商市场数据报告》显示，2019年我国社交电商市场规模为20605.5亿元，同比增长71.71%，社交电商市场规模连续三年增速呈现下滑趋势，2017年下滑8.69个百分点，2018年下滑13.97个百分点，2019年下滑3.82个百分点，社交红利被瓜分。
据网经社监测显示，目前社交电商市场主要的玩家分为五类：以拼多多、京东拼购、京喜、苏宁拼购等为代表的拼购型，以爱库存、斑马会员、贝店、芬香等为代表的分销型，以小红书商城、宝宝树、考拉精选、年糕妈妈等为代表的社区型，以返利网、什么值得买、一淘网等为代表的导购型，以有赞、微盟、点点客等为代表的工具型。
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，淘集集的倒闭引发业内警醒，也预示着行业进入洗牌期，社交电商要在注重质量的前提下拥有价格优势，更需要找到适合的发展模式，提升“造血能力”。在这种激烈竞争的局面下，中小社交电商自然无以为继，“丛林法则”导致优胜劣汰。
社交电商市场红利式微的一大原因是用户规模已近饱和。网经社“电数宝”电商大数据库显示，2019年我国社交电商用户规模为7.13亿人，对比2018年的6.08亿人，同比增长17.26%。受创业、投资、巨头的影响，社交电商前几年的用户规模快速增长，2016－2018年，用户规模从4.18亿人扩大到6.08亿人，上升至28.54%。2019年行业用户规模继续保持增长，但是增速回落。
《报告》也认为，资本对社交电商的热度在降温。数据显示，2019年我国社交电商融资总额达16.4亿元，比2018年的90.3亿元下降81.84%。社交电商融资金额在2014－2016年迅速增长，从起初的1.43亿元上涨到19.1亿元。2017年迅速回落，融资金额仅为8.8亿元，同比下降53.93%。2018年迅速攀升，同比增长达926.13%。
但这一领域仍在2019年涌现了三家“独角兽”和六家“千里马”，2019年社交电商“独角兽”共三家，分别是荔枝、微店及鲸灵集团，估值分别为20亿美元、15亿美元、10亿美元，总估值达45亿美元。同时，2019年社交电商“千里马”共六家，分别是万色城、爱库存、贝店、KK直播、有车以后、生日管家，估值分别为52亿元、35.75亿元、30亿元、22.75亿元、20亿元、10亿元，总估值达170.5亿元。
此外，网经社“电数宝”电商大数据库显示，截至2019年12月底，云集、微盟、有赞、如涵、蘑菇街、什么值得买六家社交电商上市公司市值分别为68.87亿元、68.43亿元、68.43亿元、40.39亿元、16.99亿元、76.81亿元，总市值为339.92亿元。
但不可否认，社交电商“野蛮生长”引发的问题仍不容小觑，2019年该领域热点被投诉问题主要聚焦在商品质量问题、拉人头、传销、虚假宣传、霸王条款退款难且款项未及时退回、货不对板、售后服务差、久未发货等八个方面，而涉及投诉较多的社交电商有斑马会员、云集微店、贝店、达令家、达人店、爱库存、好衣库、洋葱海外仓、好物满仓、楚楚推、有好东西、全球时刻、闺秘mall、脉宝云店、花生日记等。
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