便利店业态增长迅速 发展指数厦门全国居首

原标题：中国城市便利店发展指数厦门全国居首

■ 吴广宁

中国连锁经营协会近日发布《2020中国城市便利店指数》显示，调查的36个城市中，厦门的便利店发展指数位居榜首，与太原、东莞、长沙、北京位居前五名。

中国城市便利店指数的核心数据为各城市便利店的饱和度、门店总量的增速、24小时便利店的比例及营商环境情况，并在此基础上计算出了各城市便利店发展指数。

便利店业态增长迅速

作为评价城市便利店发展的重要指标，2019年厦门便利店增长率21.02%，2018年该指数为25%，业态持续保持着较快的增长势头。同时，2019年厦门便利店饱和度为3114人/店。与目前我国大部分城市在5000人/店左右的水平相比，厦门的便利店发展水平和便利程度较高，每3114人就有一家便利店。

中国连锁经营协会分析指出，随着二、三线城市消费水平的不断提高，便利店市场存在着较大的发展空间，但市场发展的潜力因地域差别存在着较大的差别。

“随着厦门政府对便利店这一民生业态的重视，有助于我们以厦门总部为中心实现福建全省战略发展，为老百姓提供更多更方便的便民生活服务。”美宜佳（福建）便利店有限公司总经理蒋星告诉记者，将坚持以厦门为中心的福建省发展战略，未来3年努力实现福建省2000间的发展规模。

据了解，近年来，厦门市商业零售业连锁化发展步伐不断加快。厦门市品牌连锁便利店约有1500多家，连锁店品牌也呈多元化发展，出现了见福、美宜佳、天虹微喔、苏宁、永辉、十分、珍熙等多家连锁便利企业，元初、千姿百味、集正、乐味等一批规模介于小型超市与便利店之前的社区生鲜便利企业迅速成长。

在7月27日中国连锁经营协会发布的“2020年中国便利店TOP100”中，厦门本土发展起来的便利店--厦门见福连锁管理有限公司以门店总数量1719个居全国便利店品牌第10位。

营商环境受肯定

在中国城市便利店指数营商环境评价方面，厦门位列全国第八位。今年，厦门市商务局出台14条政策鼓励便利店发展，着力解决影响品牌连锁便利店发展的突出问题。坚持“政府引导、市场主导”的发展原则，以满足便利化、品质化需求为导向，引导便利店科学布局，简化或优化便利店证照办理、食品经营许可、药品经营审批、烟草经营审批、消防安全检查等办事流程，扩大便利店服务搭载，加强供应链能力建设，提升厦门便利店品牌化、连锁化、智能化水平，打造“一刻钟便民生活圈”。此外，厦门打造高素质创新创业之城，网络零售平台齐聚、新技术新业态快速发展、直播社群营销多元融合，便利店前置仓、服务站作用更加凸显，一张多业态跨界融合的全新“便利”服务大网，在政策春风中遍地开花。

便利店作为最接近消费者的一种零售业态，可以为消费者提供更加便捷及时性的服务，提高24小时营业便利店的比例是提升城市居民服务有效的一个途径。

因此，24小时营业便利店也成为城市便利店指数的重要考量之一。数据显示，厦门24小时营业的便利店占所有便利店的52.91%。也就是说，平均计算，每两家便利店，就有一家是24小时营业的。

厦门市商务局相关负责人介绍，厦门市将力争用3年左右时间，培育一批跨区域发展的品牌连锁便利店企业，打造一批高品质的品牌连锁便利门店，全面提升消费环境和服务品质，使便利店布局进一步优化、便民服务水平进一步提升、便利店营商环境进一步改善。

(责编：李都也(实习生)、李栋)